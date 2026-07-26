Возрастное ограничение 18+
Подачу горячей воды отключили в части районов Екатеринбурга из-за последствий паводка
Фото: Вечерние ведомости
Из-за плохого качества поступающей в котлы воды из водохранилищ временно приостановила работу Ново-Свердловская ТЭЦ, сообщили в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».
В пресс-службе мэрии подтвердили наличие проблемы, однако подробности сообщить затруднились.
Известно, что ограничения в работе ТЭЦ коснутся восточной части Екатеринбурга (Кировский и Октябрьский районы), а также Берёзовского.
Накануне жители города могли заменить желтоватый оттенок в воде из-под крана. Впрочем, в Водоканале заверяют, что вода, несмотря на этот оттенок, соответствовала санитарным требованиям. Мероприятие для возрастной категории 18+
В пресс-службе мэрии подтвердили наличие проблемы, однако подробности сообщить затруднились.
Известно, что ограничения в работе ТЭЦ коснутся восточной части Екатеринбурга (Кировский и Октябрьский районы), а также Берёзовского.
Накануне жители города могли заменить желтоватый оттенок в воде из-под крана. Впрочем, в Водоканале заверяют, что вода, несмотря на этот оттенок, соответствовала санитарным требованиям. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге музыкальный фонтан на Плотинке закрепили бетонными плитами вместо грузовиков
26 июля 2026
26 июля 2026