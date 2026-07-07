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От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале

18.48 Четверг, 16 июля 2026
Фото: страница мэра Ирбита Николая Юдина в соцсетях
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В Свердловской области продолжается наводнение, вызванное аномальными дождями. По данным на день 16 июля, всего на территории 19 муниципальных образований региона в 75 населённых пунктах подтоплено 2175 приусадебных участков, в том числе 478 частных домов. Затоплено 10 низководных мостов. Временно ограничено автотранспортное сообщение с 29 населёнными пунктами.

В утренней сводке МЧС значилось 443 дома и 1792 участка в 65 населённых пунктах 20 муниципалитетов, 9 мостов, 2 участка автодорог, однако в течение дня цифры выросли.

Режим ЧС введён уже в десяти муниципалитетах, ещё в 23 муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. С 5 июня на территории Свердловской области выпало четыре месячные нормы осадков; из опасных зон подтопления спасатели эвакуировали более 500 человек. С 13 июля мобильная группировка МЧС в регионе усилена на 42 специалиста и 10 единиц техники.

Эпицентр — Ирбитский район


Наиболее серьёзные последствия ливней наблюдаются в Ирбите и Ирбитском муниципальном районе: уровень реки Ница за сутки повысился на 49 см — до 835 см, превышен уровень ОЯ (опасное гидрологическое явление) на 95 см; уровень воды в реке Ирбит (приток Ницы) при этом снизился на 29 см — до 675 см. Это выше, чем во время наводнений 2016 и 1979 года.

Согласно прогнозу, пик паводка сформируется в ближайшие дни, до 20 июля уровень воды останется выше критической отметки. До вечера 17 июля ожидаются новые ливни и грозы.

В самом городе Ирбите подтоплено 226 приусадебных участков и 165 домов, дороги на 16 участках и пяти перекрёстках. Из зоны подтопления эвакуировано 73 человека, в ПВР размещён 51 человек. Дежурит круглосуточный пост с плавсредствами. За минувшие сутки в самом Ирбите вода зашла в 124 дома — наибольший суточный прирост по региону. По словам мэра Николая Юдина, «наводнение перехватывает уже те улицы, где паводка не видели почти 50 лет».

Ирбитский муниципальный округ: подтоплено 555 участков, в том числе 180 частных домов в 32 населённых пунктах. В связи с подтоплением дорожного полотна ограничено движение транспортных средств на 63-м километре автодороги «Артёмовский — Зайково». Объезд организован по маршруту Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда. На территории сельхозпредприятия «Килачевское» завершено возведение защитных дамб из песчаных мешков, ведётся откачка воды мотопомпами.

Байкаловский район


Байкаловский район — один из «восточных» муниципалитетов, где паводковая волна по Нице пришла позже, чем в Ирбит, и продолжает нарастать. В реке Ница у Байкалово ещё 11 июля уровень поднялся до 797 см; после этого рост продолжился. Как отмечали региональные СМИ, «на реке Ница в районе Байкалово вода прибыла на 16 сантиметров, в то время как под Ирбитом уровень этой же реки начал снижаться» — то есть паводковая волна с Ирбита смещается вниз по течению к Байкалово.

В селе Байкалово подтоплено 48 домов и приусадебных участков по улицам Нагорная, Луговая, Озёрная, Мелиораторов, Заречная, Мальгина, а также переулок Набережный. Паводком затронуто 140 жителей, включая 37 детей. В деревне Шаламы подтоплено 3 жилых дома. ПВР развёрнут на базе Байкаловской средней школы.


Наводнение в Байкалово. Фото: читатель Вечерних ведомостей


Меры и ограничения на 16 июля: организованы лодочные и паромные переправы, выставлены посты добровольных пожарных дружин. Временно закрыто движение по низководным мостам у сёл Елань и Городище. В селе Усть-Ницинское в переулке Южный зафиксировано разрушение береговой зоны, движение транспортных средств по переулку временно закрыто. Кроме того, ГАИ ограничила дорожное движение в ряде дорог в Байкаловском районе (наряду с Артёмовским, Алапаевским и Невьянским).


Фото: читатель Вечерних ведомостей

Уровни воды в реках Свердловской области


По состоянию на 16 июля сохраняется повышенный уровень воды на реках Ница (Ирбит) и Сосьва (посёлок Гари). Интенсивный рост уровней отмечается на реках Тура и Ница. Уровень реки Пышма стабилизировался. На реках Тагил, Нейва и Ирбит фиксируется спад. На реке Чусовая отмечается рост — в районе Староуткинска и у села Косой Брод.

Ключевые точки:

Ница у Ирбита: 835 см (+49 см за сутки, +95 см к отметке ОЯ)
Ница у Байкалово: около 800+ см и с ростом (волна смещается вниз по течению)
Ирбит у Ирбита: 675 см (−29 см)
Тура у Туринска: 791 см (+20 см)
Тура у Слободы Туринской: 808 см (+22 см)
Пышма у Талицы: 750 см (стабилизировалась)
Нейва у Горноуральского: 342 см (−70 см)

Обстановка в других пострадавших муниципалитетах


Талицкий муниципальный округ: произошёл размыв плотины Кокуйской ГТС. В 4 населённых пунктах подтоплено 67 участков и 10 домов. В Талице подтоплено 40 придомовых территорий и 2 частных дома. Работает лодочная переправа.

Камышловский район: сброс с Рефтинской ГРЭС постепенно уменьшается. В 2 населённых пунктах, включая сёла Обуховское и Калиновское, подтоплено 219 участков, в том числе 90 частных домов. Проведена полная эвакуация отдыхающих из санатория «Обуховский». В Камышлове подтоплено 3 участка и 104 участка в СНТ.

Туринский муниципальный округ: затоплены низководные мосты у сёл Жуковское и Липовское. Работают лодочные переправы и катера.

Слободо-Туринский муниципальный район: работают паромные переправы, моторные лодки и буксиры для 13 временно отрезанных населённых пунктов. Затоплен низководный мост на реке Тегень.

Муниципальный округ Горноуральский: подтоплено 311 садовых участков в 5 коллективных садах. Нарушено сообщение с деревней Маркова, в селе Бызово снесено водой два пешеходных и один автотранспортный мост.

Фиксируются подтопления территорий в Нижнем Тагиле, Невьянском МО, ГО Верхняя Пышма, Пышминском, Режевском, Артёмовском, Кировградском, Берёзовском, Махнёвском муниципальных образованиях и МО Первоуральск.

Ключевые дорожные ограничения.
10 низководных мостов затоплено по региону.
Ограничено сообщение с 29 населёнными пунктами.
Автодорога «Артёмовский — Зайково», 63-й км — ограничение (объезд Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда).
Мосты у сёл Елань и Городище (Байкаловский МР) — закрыты.
Пер. Южный в с. Усть-Ницинское (Байкаловский МР) — закрыт из-за разрушения берега.
Мосты у сёл Жуковское, Липовское (Туринский МО) — затоплены.
Мост на р. Тегень (Слободо-Туринский МР) — затоплен.
Ранее (12 июля) полностью перекрывалось движение на федеральной трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень», на мостах 196-го и 207-го км (ситуация в динамике).


Дорогу из Артёмовского в Алапаевск возле села Мироново размыло после прорыва дамбы.

По сравнению с утренней справкой 16 июля изменилось:

Общее число подтопленных домов выросло с 443 (утро, МЧС) до 478 (день, ДИП области).
Число подтопленных приусадебных участков — с 1792 до 2175.
Число населённых пунктов в зоне подтопления — с 65 до 75.
Число затопленных низководных мостов — с 9 до 10.

Паводковая волна по Нице смещается из Ирбита в сторону Байкалово — то есть в Байкаловском районе ситуация в ближайшие сутки будет ухудшаться, даже если в Ирбите начнётся стабилизация.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
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