Супруги-коммунальщики из Нижнего Тагила сядут за крупную аферу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ленинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор бывшему главе УК «Содружество» Владимиру Севрюгину и его супруге Анастасии, которая руководила сразу двумя фирмами — ООО «Нейва» и Единым расчетным центром. Следствие и суд пришли к одному выводу: парочка провернула аферу с деньгами жильцов, предназначенными на капремонт.Пострадавшими стали жители дома №56/2 по проспекту Уральский. Собственники копили на ремонт кровли, отмостки и замену инженерных сетей. Но по факту никто даже не собирался браться за работы, а просто хотел снять с «жирного» дельца сливки. Севрюгин-старший лично состряпал фиктивный протокол собрания жильцов и липовый договор с фирмой жены, который та и подписала. На основе этих липовых бумажек через банк был переведён аванс почти в два с половиной миллиона рублей. Как только деньги упали на счёт «Нейвы», Анастасия тут же раскидала их по другим подконтрольным конторам. Разумеется, жильцы так и не дождались ремонта, кровля до сих пор не починена, а обещания остались обещаниями.Позже, когда в доме сменилась управляющая компания, Севрюгины всё же вернули 700 тысяч, но остальное так и не отдали — больше полутора миллионов просто исчезли. Суд не поверил оправданиям супругов и признал обоих виновными в мошенничестве по четвёртой части 159-й статьи — с использованием служебного положения и в особо крупном размере. Мужу дали два года реального срока в колонии общего режима и сверх того — штраф в 600 тысяч рублей. Супругу ждёт ровно такое же наказание, но не сейчас: женщине отсрочили приговор до тех пор, пока младшие дети не достигнут 14-летнего возраста. Арест на семейное имущество пока не снимают — пока не заплатят все штрафы и не погасят долг перед людьми.Впрочем, приговор ещё не вступил в законную силу, и защита наверняка попытается обжаловать его в вышестоящей инстанции. Мероприятие для возрастной категории 18+