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Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти директора ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» Никиты Зезина. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Поводом для поручения стала публикация депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера. В своих соцсетях он рассказал, что 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин во время осмотра полей, где проводятся научные исследования, обнаружили детей 8–10 лет, которые, по его словам, катались на квадроциклах по посевам и повредили их. После того как детей доставили к зданию института для передачи родителям, туда прибыли несколько взрослых. Как утверждает депутат, между ними произошел конфликт, в ходе которого Никиту Зезина и Александра Шанина избили.
«Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши. Никита Николаевич, практически, потерял сознание и нелюди принялись бить А.Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны», — пишет Вегнер.
Никита Зезин скончался 22 июля на 68-м году жизни. СМИ сообщили, что предварительной причиной смерти стал инфаркт. Как считает Вячеслав Вегнер, избиение послужило причиной смерти.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Поводом для поручения стала публикация депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера. В своих соцсетях он рассказал, что 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин во время осмотра полей, где проводятся научные исследования, обнаружили детей 8–10 лет, которые, по его словам, катались на квадроциклах по посевам и повредили их. После того как детей доставили к зданию института для передачи родителям, туда прибыли несколько взрослых. Как утверждает депутат, между ними произошел конфликт, в ходе которого Никиту Зезина и Александра Шанина избили.
«Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши. Никита Николаевич, практически, потерял сознание и нелюди принялись бить А.Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий, ветерану афганской войны», — пишет Вегнер.
Никита Зезин скончался 22 июля на 68-м году жизни. СМИ сообщили, что предварительной причиной смерти стал инфаркт. Как считает Вячеслав Вегнер, избиение послужило причиной смерти.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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