Серию блиц-лекций готовят в Екатеринбурге ко Дню города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую пятницу, 31 июля, у жителей и гостей столицы Урала есть уникальный шанс — послушать серию бесплатных лекций о городе. Одна из приятных особенностей этого мероприятия — оно пройдёт под открытым небом с прекрасным видом на городской пруд.Лекторием в последний день июля послужит Летняя площадка Ельцин-центра. С 19.00 до 20.30 здесь будут выступать четверо знатоков Екатеринбурга, каждый из которых влюблён в город по-своему. Вместо скучных докладов — блиц-лекции, короткие, яркие и живые.Историк и проводник по городским маршрутам Евгений Бурденков раскроет тайны уличных лабиринтов. Искусствовед и куратор Ирина Кудрявцева расскажет, где рождалось неофициальное искусство Екатеринбурга и кто стоял у его истоков. Научный сотрудник музея Бориса Ельцина, историк Артём Бардин погрузит слушателей в политические баталии прошлого, а лектор и организатор городских проектов Александра Лопата поделится личными открытиями в городе. Цель лектория пятничного вечера — найти ответы на следующие вопросы: как Екатеринбургу удалось вернуть своё историческое имя, из каких районов сегодня слеплен город, почему День города долгие годы был для властей и простых горожан самым нервным дедлайном в году?Место сбора слушателей блиц-лекций — лестница у песочницы возле Ельцин-центра. Организаторы успокаивают, что если вдруг погода испортится, мероприятие переедет в Паблик Маркет на втором этаже ельцинского небоскрёба. Мероприятие для возрастной категории 18+