Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге на неделю запретят движение транспорта с опасными грузами из-за фестиваля молодежи

11.39 Вторник, 28 июля 2026
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Во время проведения Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге с 11 по 18 сентября с 06:00 до 22:00 запретят движение транспорта, перевозящего опасные грузы. Ограничения будут действовать на улицах, задействованных в проведении мероприятия, сообщили в мэрии города.

Согласно международной классификации опасных грузов (ДОПОГ), к ним относятся вещества и материалы, которые при перевозке могут причинить вред людям, окружающей среде или имуществу. Это, например, бензин, газы, кислоты, пестициды, промышленные химикаты и лекарства.

В список улиц, где будут действовать ограничения, вошли проспект Ленина, бульвары Экспо, Новосинарский, 100-летия Уральского университета, Альпинистов, Бахчиванджи, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Декабристов, Чапаева, Фурманова, Машинная, Луганская, Шевченко, Восточная, Белинского, Малышева, 8 Марта, Универсиады, Академика Шварца, Саввы Белых, Сибирский тракт, Куйбышева, Бахчиванджи, Чистая, Объездная дорога, Серафимы Дерябиной, Токарей, Бебеля, Опалихинская, Халтурина, Татищева, Репина, Посадская, Гурзуфская, Бакинских Комиссаров, Кировградская, Донбасская, Лыжников, Молодогвардейцев, Димитрова, Пархоменко, Титова, Селькоровская, Крауля, Викулова, Комсомольская и Березовая.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
24 июля 2026
«Могут действовать временные ограничения»: в Свердловской области пройдут антитеррористические учения
28 июля 2026
Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам
24 июля 2026
В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
24 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:01 В Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы
14:09 Более 16 тысяч диких животных разрешили убить в Свердловской области
13:43 Антоха МС даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга
13:33 В Ревде задержали 18-летнего подозреваемого после стрельбы возле магазина, где пострадал мужчина
12:40 За сутки в Свердловской области на водоемах погибли три человека
11:58 В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок Первомайской улицы
11:39 В Екатеринбурге на неделю запретят движение транспорта с опасными грузами из-за фестиваля молодежи
11:06 «Могут действовать временные ограничения»: в Свердловской области пройдут антитеррористические учения
10:43 В Кушве завершили восстановление крыш после июньского смерча
10:08 Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
09:38 Пропавшего после падения в реку во время сплава мужчину нашли погибшим в Каменске-Уральском
21:01 В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги
20:53 Екатеринбургская ветеринарная клиника «Доверие» стала вдвое больше
20:03 Утром в Билимбае погиб мотоциклист
19:22 Супруги-коммунальщики из Нижнего Тагила сядут за крупную аферу
19:02 Серию блиц-лекций готовят в Екатеринбурге ко Дню города
19:01 На карте АЗС от Авито Авто стало можно проверить наличие топлива
18:47 Более шести с половиной сотен младенцев появилось в Свердловской области за семь дней
17:52 Спрос на организацию свадебных банкетов в России вырос на 89%
17:30 С жителя Подмосковья взыскали 40 тысяч рублей, похищенные у свердловской студентки
17:01 В Свердловской области резко вырос спрос на ремонт электроинструментов
16:31 Из-за аномальной жары снизили скорость движения трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге
16:00 Температурный рекорд жары побит в Екатеринбурге
16:00 В Свердловской области на три дня возрастёт риск природных пожаров
15:32 Семеро детей заболели энтеровирусом в санатории Нижних Серёг
15:19 Корты для падела открыли на главной площади Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
15:01 В Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы
14:09 Более 16 тысяч диких животных разрешили убить в Свердловской области
13:43 Антоха МС даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга
13:33 В Ревде задержали 18-летнего подозреваемого после стрельбы возле магазина, где пострадал мужчина
12:40 За сутки в Свердловской области на водоемах погибли три человека
11:58 В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок Первомайской улицы
11:39 В Екатеринбурге на неделю запретят движение транспорта с опасными грузами из-за фестиваля молодежи
11:06 «Могут действовать временные ограничения»: в Свердловской области пройдут антитеррористические учения
10:43 В Кушве завершили восстановление крыш после июньского смерча
10:08 Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
09:38 Пропавшего после падения в реку во время сплава мужчину нашли погибшим в Каменске-Уральском
21:01 В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги
20:53 Екатеринбургская ветеринарная клиника «Доверие» стала вдвое больше
20:03 Утром в Билимбае погиб мотоциклист
19:22 Супруги-коммунальщики из Нижнего Тагила сядут за крупную аферу
19:02 Серию блиц-лекций готовят в Екатеринбурге ко Дню города
19:01 На карте АЗС от Авито Авто стало можно проверить наличие топлива
18:47 Более шести с половиной сотен младенцев появилось в Свердловской области за семь дней
17:52 Спрос на организацию свадебных банкетов в России вырос на 89%
17:30 С жителя Подмосковья взыскали 40 тысяч рублей, похищенные у свердловской студентки
17:01 В Свердловской области резко вырос спрос на ремонт электроинструментов
16:31 Из-за аномальной жары снизили скорость движения трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге
16:00 Температурный рекорд жары побит в Екатеринбурге
16:00 В Свердловской области на три дня возрастёт риск природных пожаров
15:32 Семеро детей заболели энтеровирусом в санатории Нижних Серёг
15:19 Корты для падела открыли на главной площади Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK