В Екатеринбурге на неделю запретят движение транспорта с опасными грузами из-за фестиваля молодежи

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Во время проведения Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге с 11 по 18 сентября с 06:00 до 22:00 запретят движение транспорта, перевозящего опасные грузы. Ограничения будут действовать на улицах, задействованных в проведении мероприятия, сообщили в мэрии города.Согласно международной классификации опасных грузов (ДОПОГ), к ним относятся вещества и материалы, которые при перевозке могут причинить вред людям, окружающей среде или имуществу. Это, например, бензин, газы, кислоты, пестициды, промышленные химикаты и лекарства.В список улиц, где будут действовать ограничения, вошли проспект Ленина, бульвары Экспо, Новосинарский, 100-летия Уральского университета, Альпинистов, Бахчиванджи, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Декабристов, Чапаева, Фурманова, Машинная, Луганская, Шевченко, Восточная, Белинского, Малышева, 8 Марта, Универсиады, Академика Шварца, Саввы Белых, Сибирский тракт, Куйбышева, Бахчиванджи, Чистая, Объездная дорога, Серафимы Дерябиной, Токарей, Бебеля, Опалихинская, Халтурина, Татищева, Репина, Посадская, Гурзуфская, Бакинских Комиссаров, Кировградская, Донбасская, Лыжников, Молодогвардейцев, Димитрова, Пархоменко, Титова, Селькоровская, Крауля, Викулова, Комсомольская и Березовая. Мероприятие для возрастной категории 18+