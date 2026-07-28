Возрастное ограничение 18+
Более 16 тысяч диких животных разрешили убить в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области охотники смогут убить более 16 тысяч диких животных в предстоящем сезоне. Соответствующий указ 22 июля подписал губернатор Денис Паслер.
Согласно документу с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года, в регионе разрешено убить до 5378 лосей, 7501 сибирской косули и 977 бурых медведей, а также 588 барсуков, 47 рысей и 1603 соболей.
В апреле этого года департамент информационной политики региона сообщил, что по результатам зимнего подсчета, в лесах региона обитают 56,5 тысячи косуль, 58,7 тысячи лосей, 5,6 тысячи соболей, 4,4 тысячи лисиц, более тысячи рысей, 2,6 тысячи горностаев, 1,3 тысячи колонков, 125,7 тысячи белок, 115,4 тысячи глухарей, 301,2 тысячи тетеревов, 532,2 тысячи рябчиков и 2,9 тысячи кабанов.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно документу с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года, в регионе разрешено убить до 5378 лосей, 7501 сибирской косули и 977 бурых медведей, а также 588 барсуков, 47 рысей и 1603 соболей.
В апреле этого года департамент информационной политики региона сообщил, что по результатам зимнего подсчета, в лесах региона обитают 56,5 тысячи косуль, 58,7 тысячи лосей, 5,6 тысячи соболей, 4,4 тысячи лисиц, более тысячи рысей, 2,6 тысячи горностаев, 1,3 тысячи колонков, 125,7 тысячи белок, 115,4 тысячи глухарей, 301,2 тысячи тетеревов, 532,2 тысячи рябчиков и 2,9 тысячи кабанов.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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