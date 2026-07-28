Возрастное ограничение 18+
За сутки в Свердловской области на водоемах погибли три человека
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За прошедшие сутки в Свердловской области обнаружили тела двух мужчин и несовершеннолетнего. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.
Одно из происшествий произошло в Екатеринбурге, в карьере «Старая Линза». Из воды достали тело несовершеннолетнего. Еще два случая зафиксировали на Верх-Нейвинском водохранилище и реке Пышме в Сухом Логе, где нашли тела мужчин.
Ранее мы писали о гибели мужчины, который пропал во время семейного сплава по реке Исеть в Каменске-Уральском. Кроме того, СМИ сообщают о продолжающихся поисках 13-летней девочки, которая 24 июля упала в воду с края Лебяжинского карьера. По предварительным данным, берег обрушился, и ребенка засыпало песком.
Также спустя две недели завершились поиски 20-летнего парня. Молодой человек пропал в поселке Северка (Железнодорожный район). По предварительным данным, он мог сорваться и упасть в Северский карьер. Мероприятие для возрастной категории 18+
Одно из происшествий произошло в Екатеринбурге, в карьере «Старая Линза». Из воды достали тело несовершеннолетнего. Еще два случая зафиксировали на Верх-Нейвинском водохранилище и реке Пышме в Сухом Логе, где нашли тела мужчин.
Ранее мы писали о гибели мужчины, который пропал во время семейного сплава по реке Исеть в Каменске-Уральском. Кроме того, СМИ сообщают о продолжающихся поисках 13-летней девочки, которая 24 июля упала в воду с края Лебяжинского карьера. По предварительным данным, берег обрушился, и ребенка засыпало песком.
Также спустя две недели завершились поиски 20-летнего парня. Молодой человек пропал в поселке Северка (Железнодорожный район). По предварительным данным, он мог сорваться и упасть в Северский карьер. Мероприятие для возрастной категории 18+
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Пропавшего после падения в реку во время сплава мужчину нашли погибшим в Каменске-Уральском
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28 июля 2026