В Свердловской области за сутки освободились от воды более 200 жилых домов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За последние сутки вода ушла из 205 жилых домов, 17 дачных домов, 316 приусадебных участков, а также с одного участка автомобильной дороги. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Наибольшее количество домов освободилось от воды в Ирбитском муниципальном округе, где подтопление прекратилось в 197 домах. Еще восемь домов освободились от воды в Режевском муниципальном округе. Кроме того, улучшилась ситуация на приусадебных участках в Ирбитском, Камышловском, Североуральском, Невьянском и Режевском муниципальных округах, а также в Первоуральске, где вода ушла из 17 садовых домов.По данным МЧС России по Свердловской области, на сегодняшний день в регионе остаются подтопленными 293 жилых дома, четыре дачных дома и 2469 приусадебных участков. Также затоплены 10 низководных мостов и три участка автомобильных дорог. Из-за паводка ограничено транспортное сообщение с 22 населенными пунктами, где расположены 776 домов и проживают 1758 человек.Как отмечают синоптики Уралгидрометцентра, до 27 июля уровень воды в реке Нице в районе Ирбита сохранится выше опасной отметки. Аналогичная ситуация ожидается и на реке Туре в районе Туринска, где уровень воды будет превышать опасную отметку в 850 см. Мероприятие для возрастной категории 18+