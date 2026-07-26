В Екатеринбурге ищут 21-летнюю девушку, которая могла стать жертвой мошенников

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге разыскивают 21-летнюю Анастасию Сандыреву, которая ушла из дома 27 июля около 12.00 и с тех пор не выходила на связь. Как сообщает «4 канал» со ссылкой на родственников, вместе с девушкой пропали деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 3 млн рублей.Как рассказал отчим девушки Сергей, спустя несколько часов после ее исчезновения семье начали звонить неизвестные. Они требовали связаться с ними и угрожали расправой над Анастасией. Кроме того, родственникам прислали сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение девушки с заклеенным ртом.По словам отчима, Анастасия училась на втором курсе СИНХа по специальности «графический дизайн», вела замкнутый образ жизни и большую часть времени проводила за компьютером.Семья обратилась в полицию. К поискам девушки также присоединились добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Сандыревой, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52.Мероприятие для возрастной категории 18+