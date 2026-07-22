В парке Маяковского в качестве исключения появятся люди на электросамокатах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского лишний раз напомнила, что на территории парка кататься на электросамокатах нельзя. И тут же пригласила… покататься на электросамокатах.Люди на самокатах появятся в границах Парка Маяковского всего на три дня и с исключительно полезной для общества целью. В эти дни — с 31 июля по 2 августа в парке будет работать Школа безопасного вождения от сервиса Яндекс Go. Её «учеников» поучат, как кататься на новомодном индивидуальном транспорте, не доставляя хлопот окружающим и при этом собственное здоровье не подвергая опасности.Школа безопасного вождения будет работать напротив вокзала Детской железной дороги. Уроки её бесплатные и, чтобы попасть на них, не требуется даже регистрация, нужно просто прийти в удобное время и выразить желание стать учеником.Преподаватели обещают не загружать скучной теорией, а разобрать по делу сразу на практике. Сначала учеников Школы безопасного вождения ждёт краткий ликбез по правилам движения. А следом — попытки покататься на специально площадке отведённой для этого площадке. Инструкторы покажут, как без страха проезжать бордюры и «лежачих полицейских». Объяснят, где в городе чаще всего подстерегают опасности и как их вовремя замечать. Отдельно поговорят о пешеходных переходах — как их правильно пересекать, чтобы никого не напугать. И напомнят, что вокруг полно людей, и к ним нужно относиться с уважением.Организаторы уточняют, что к занятиям допускаются люди старше 18 лет. В первый день — 31 июля — Школа откроется в два часа дня и закроется в девять вечера. В последующие два дня занятия будут начинаться с 10.00. Мероприятие для возрастной категории 18+