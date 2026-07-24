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В Кушве завершили восстановление крыш после июньского смерча

10.43 Вторник, 28 июля 2026
Фото: глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин
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В Кушве завершили восстановление кровель всех 168 частных домов, пострадавших во время смерча, который обрушился на город 22 июня. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По словам главы региона, также готовы кровли восьми многоквартирных домов, а ремонт еще двух планируют завершить в ближайшие дни. Кроме того, на финальном этапе находится восстановление крыши школы № 6.

Как сообщил Денис Паслер, все 28 семей, потерявших жилье из-за стихии, получили сертификаты на покупку новых домов или квартир. Одновременно продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. Из пострадавшего района вывезли более 50 тыс. кубометров поваленных деревьев и мусора, после завершения ремонтов продолжается вывоз строительных отходов.

Также, по информации губернатора Свердловской области Дениса Паслера, специалисты расчистили русло реки, куда ураган нанес деревья и мусор, и восстановили дорогу на улице Чапаева, которая получила наиболее серьезные повреждения.

Напомним, 22 июня в Кушве прошел смерч. За несколько минут сильный ветер срывал крыши домов, вырывал деревья с корнем и валил опоры линий электропередачи. В результате тысячи домов остались без электро- и газоснабжения.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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09:38 Пропавшего после падения в реку во время сплава мужчину нашли погибшим в Каменске-Уральском
21:01 В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги
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18:47 Более шести с половиной сотен младенцев появилось в Свердловской области за семь дней
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