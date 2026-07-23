В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Тугулымского района решила проверить, как тратятся бюджетные деньги на местные дороги. Объектом проверки стала фирма «Стройтранссервис».ООО «Стройтранссервис» должно было отремонтировать дорогу общего пользования на улице Дачной в посёлке Заводоуспенское Тугулымского района. Контракт был заключён по всем правилам, деньги выделены, сроки назначены — но что-то пошло не так, и дорога осталась неотремонтированной.В ходе надзорных мероприятий выяснилось: замдиректоа компании ещё в октябре-ноябре прошлого года задумал нехитрую схему, как нагреть руки на казённых средствах. По бумагам работы шли полным ходом, а на деле дорожники даже забыли установить положенное по проекту оборудование.Руководитель фирмы, зная, что условия контракта не выполнены, собственноручно вписал в акты выполненных работ и прочие отчёты совершенно левые данные. А потом спокойно предъявил эти фиктивные документы к оплате. И получил из бюджета Тугулымского муниципального округа почти 283 тысячи рублей за то, чего по факту не существовало. Полученные деньги горе-подрядчик потратил на свои нужды.Прокуратура не стала закрывать глаза на такое безобразие и передала все материалы в следственные органы. Там возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК — мошенничество в крупном размере. Теперь заместителю директора грозит не просто административный штраф, а вполне реальная уголовная ответственность. Расследование взято на особый контроль надзорного ведомства, так что проскочить безнаказанно вряд ли получится. Мероприятие для возрастной категории 18+