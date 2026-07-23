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В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги

21.01 Понедельник, 27 июля 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Прокуратура Тугулымского района решила проверить, как тратятся бюджетные деньги на местные дороги. Объектом проверки стала фирма «Стройтранссервис».

ООО «Стройтранссервис» должно было отремонтировать дорогу общего пользования на улице Дачной в посёлке Заводоуспенское Тугулымского района. Контракт был заключён по всем правилам, деньги выделены, сроки назначены — но что-то пошло не так, и дорога осталась неотремонтированной.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось: замдиректоа компании ещё в октябре-ноябре прошлого года задумал нехитрую схему, как нагреть руки на казённых средствах. По бумагам работы шли полным ходом, а на деле дорожники даже забыли установить положенное по проекту оборудование.

Руководитель фирмы, зная, что условия контракта не выполнены, собственноручно вписал в акты выполненных работ и прочие отчёты совершенно левые данные. А потом спокойно предъявил эти фиктивные документы к оплате. И получил из бюджета Тугулымского муниципального округа почти 283 тысячи рублей за то, чего по факту не существовало. Полученные деньги горе-подрядчик потратил на свои нужды.

Прокуратура не стала закрывать глаза на такое безобразие и передала все материалы в следственные органы. Там возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК — мошенничество в крупном размере. Теперь заместителю директора грозит не просто административный штраф, а вполне реальная уголовная ответственность. Расследование взято на особый контроль надзорного ведомства, так что проскочить безнаказанно вряд ли получится.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:47 Более шести с половиной сотен младенцев появилось в Свердловской области за семь дней
17:52 Спрос на организацию свадебных банкетов в России вырос на 89%
17:30 С жителя Подмосковья взыскали 40 тысяч рублей, похищенные у свердловской студентки
17:01 В Свердловской области резко вырос спрос на ремонт электроинструментов
16:31 Из-за аномальной жары снизили скорость движения трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге
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16:00 В Свердловской области на три дня возрастёт риск природных пожаров
15:32 Семеро детей заболели энтеровирусом в санатории Нижних Серёг
15:19 Корты для падела открыли на главной площади Екатеринбурга
15:00 Екатеринбуржцы пожаловались на нехватку велодорожек и воркаут-площадок
14:27 У 30 тысяч свердловчан во время диспансеризации выявили болезни сердца и сосудов
14:13 Дело скандального бенефициара управляющих компаний Старокожева передали в суд с новым обвинением
13:21 Свердловские легкоатлеты завоевали два золота и бронзу на чемпионате России
13:04 Подачу горячей воды отключили в части районов Екатеринбурга из-за последствий паводка
10:31 Здание Демидовского фонда в Екатеринбурге снова намерены реставрировать
09:39 Футбольный клуб «Урал» не смог обыграть слабейшую команду чемпионата ФНЛ
09:00 В крупной екатеринбургской компании по доставке воды решили перенести колл-центр после атаки на WВ
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