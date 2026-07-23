Возрастное ограничение 18+
В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Прокуратура Тугулымского района решила проверить, как тратятся бюджетные деньги на местные дороги. Объектом проверки стала фирма «Стройтранссервис».
ООО «Стройтранссервис» должно было отремонтировать дорогу общего пользования на улице Дачной в посёлке Заводоуспенское Тугулымского района. Контракт был заключён по всем правилам, деньги выделены, сроки назначены — но что-то пошло не так, и дорога осталась неотремонтированной.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось: замдиректоа компании ещё в октябре-ноябре прошлого года задумал нехитрую схему, как нагреть руки на казённых средствах. По бумагам работы шли полным ходом, а на деле дорожники даже забыли установить положенное по проекту оборудование.
Руководитель фирмы, зная, что условия контракта не выполнены, собственноручно вписал в акты выполненных работ и прочие отчёты совершенно левые данные. А потом спокойно предъявил эти фиктивные документы к оплате. И получил из бюджета Тугулымского муниципального округа почти 283 тысячи рублей за то, чего по факту не существовало. Полученные деньги горе-подрядчик потратил на свои нужды.
Прокуратура не стала закрывать глаза на такое безобразие и передала все материалы в следственные органы. Там возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК — мошенничество в крупном размере. Теперь заместителю директора грозит не просто административный штраф, а вполне реальная уголовная ответственность. Расследование взято на особый контроль надзорного ведомства, так что проскочить безнаказанно вряд ли получится. Мероприятие для возрастной категории 18+
ООО «Стройтранссервис» должно было отремонтировать дорогу общего пользования на улице Дачной в посёлке Заводоуспенское Тугулымского района. Контракт был заключён по всем правилам, деньги выделены, сроки назначены — но что-то пошло не так, и дорога осталась неотремонтированной.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось: замдиректоа компании ещё в октябре-ноябре прошлого года задумал нехитрую схему, как нагреть руки на казённых средствах. По бумагам работы шли полным ходом, а на деле дорожники даже забыли установить положенное по проекту оборудование.
Руководитель фирмы, зная, что условия контракта не выполнены, собственноручно вписал в акты выполненных работ и прочие отчёты совершенно левые данные. А потом спокойно предъявил эти фиктивные документы к оплате. И получил из бюджета Тугулымского муниципального округа почти 283 тысячи рублей за то, чего по факту не существовало. Полученные деньги горе-подрядчик потратил на свои нужды.
Прокуратура не стала закрывать глаза на такое безобразие и передала все материалы в следственные органы. Там возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК — мошенничество в крупном размере. Теперь заместителю директора грозит не просто административный штраф, а вполне реальная уголовная ответственность. Расследование взято на особый контроль надзорного ведомства, так что проскочить безнаказанно вряд ли получится. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Директор фирмы получил семь лет колонии за хищение 51 млн рублей при ремонте путепроводов
23 июля 2026
23 июля 2026