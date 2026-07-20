В филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах семь детей заразились энтеровирусной инфекцией

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после выявления семи случаев энтеровирусной инфекции. Заболевания зарегистрировали среди детей в период с 23 по 24 июля.Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, специалисты уже отобрали пробы для лабораторных исследований и проверили соблюдение санитарных требований в учреждении. Одновременно организован комплекс противоэпидемических мероприятий.Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, детей и вожатых вывезли из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания. Санаторию также выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию помещений. Кроме того, в учреждении временно отменили все массовые мероприятия.За детьми и взрослыми, которые контактировали с заболевшими, установлено медицинское наблюдение. По данным Управления Роспотребнадзора, новых случаев энтеровирусной инфекции пока не выявлено. Мероприятие для возрастной категории 18+