Утром в Билимбае погиб мотоциклист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодняшнее утро в посёлке Билимбай Первоуральского района обернулось трагедией — на улице Ленина, возле дома №84, столкнулись легковушка и мотоцикл. Авария оказалась смертельной.Как уточняют в Госавтоинспекции Свердловской области, примерно в восемь часов утра 28-летний парень за рулём «Шкоды Октавии» выезжал с прилегающей территории и, судя по всему, не заметил мчавшийся по главной дороге байк. Мотоциклист двигался слева направо и имел полное преимущество, но водитель машины ему дорогу не уступил.Удар оказался настолько сильным, что 42-летний мужчина на «Хонде» скончался на месте. Медики «Скорой», приехавшие по вызову, уже ничем не могли помочь.На место происшествия выезжали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели место аварии, опросили свидетелей и зафиксировали детали случившегося. Назначена целая серия экспертиз, чтобы восстановить полную картину произошедшего. По предварительной версии, именно невнимательность при выезде со второстепенной дороги стоила человеку жизни. Мероприятие для возрастной категории 18+