На карте АЗС от Авито Авто стало можно проверить наличие топлива

Фото: пресс-служба Авито

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

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На платформе «Авито Авто» появилась интерактивная карта автозаправочных станций – автомобилисты могут искать АЗС по расположению, сети, виду и цене топлива, а также переходить к оплате заправки через партнёрский сервис, сообщили в пресс-службе компании.На карте собраны сведения о более чем 20 тысячах АЗС по всей России. Пользователям показывают цены для физических лиц, доступность станций и вероятность наличия необходимого топлива.Информация формируется на основе транзакционных данных компании «Передовые платёжные решения», внешних источников и пользовательских отметок. Полученные сведения анализируются с помощью искусственного интеллекта. По данным разработчиков, точность информации превышает 95%.Для каждой АЗС указывается один из трёх статусов: высокий уровень доступности топлива, «не подтверждена» или «недоступна». При этом в компании подчёркивают, что карта не гарантирует фактическое наличие топлива на конкретной станции и служит вспомогательным инструментом.Сервис доступен без отдельной регистрации в разделе «Сервисы» на главной странице «Авито Авто». Он предназначен как для частных автомобилистов, так и для компаний и индивидуальных предпринимателей, использующих топливные карты.Одновременно компания опубликовала результаты опроса 785 автовладельцев, проведённого в июле 2026 года. О сложностях при покупке топлива слышали 94% участников исследования, а 75% сталкивались с ними лично.Самой распространённой проблемой респонденты назвали очереди на АЗС — о них сообщили 92% опрошенных. Ещё 72% сталкивались с ограничениями на объём топлива, 64% — с ростом цен, а 57% — с отсутствием нужного вида топлива.На планы по покупке автомобиля ситуация пока не повлияла у 65% опрошенных. При этом 24% стали рассматривать машины с меньшим расходом топлива, 21% — более дешёвые в обслуживании модели, а 17% — автомобили с альтернативными типами двигателя. Мероприятие для возрастной категории 18+