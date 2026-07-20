Более шести с половиной сотен младенцев появилось в Свердловской области за семь дней

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За семь дней — с 20 по 26 июля — в роддомах Свердловской области зарегистрировали появление 663 младенцев. Среди них насчитали 321 мальчика и 342 девочки.Радостной статистикой по традиции вначале недели поделился интернет-ресурс «Здоровье уральцев», официальный информационный орган Свердловского областного министерства здравоохранения. Там же приводятся цифры, показывающие, где именно чаще всего проходили роды.Разумеется, в основном женщины рожали в перинатальных центрах Екатеринбурга — там приняли 425 родов (то есть, значительно больше половины всех рожениц за неделю). Остальные 103 роженицы доверились межмуниципальным медицинским центрам. Почти все роды прошли по плану, в комфортных условиях родильных залов, но был и один экстренный случай — ребёнок появился на свет прямо в ургентном зале. Такие залы необходимы, когда счёт идет на минуты и доставить роженицу в больницу уже нет времени.В Минздраве уточняют, что на прошлой неделе в шести семьях появились пары двойняшек. Мероприятие для возрастной категории 18+