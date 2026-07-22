Пешеходную дорожку жители села Курьи получили только после вмешательства прокуратуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители села Курьи наконец-то дождались нормальной пешеходной дорожки. До последнего времени путь от улицы Красноармейской до остановки «Первая Валовая» был для них настоящим испытанием. Тротуара там не существовало, и людям приходилось идти по проезжей части, что каждый раз повышало риски возникновения аварийной ситуации.Ситуация сдвинулась с мёртвой точки только после того, как в Сухоложскую городскую прокуратуру обратился местный житель с инвалидностью. Поскольку он колясочник, ему ещё труднее давалось преодоление указанного отрезка улицы Красноармейской.На основании обращения гражданина, Сухоложская городская прокуратура провела собственную проверку. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции был проведён осмотр улицы на месте и фиксация найденных недостатков. Нарушение оказалось очевидным — пешеходная инфраструктура попросту отсутствовала, вопреки требованию законов об обеспечении безопасности для всех участников дорожного движения.После проверки прокуроры оформили представление и отправили его главе муниципального округа Сухой Лог. Надо отдать должное — реакция последовала оперативная. Местная администрация не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу организовали работы по строительству нового тротуара. Теперь пешеходы в селе Курьи могут спокойно ходить по всей протяжённости Красноармейской улицы. Мероприятие для возрастной категории 18+