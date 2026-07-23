В Кольцово на вахтовика завели два уголовных дела после дебоша на рейсе из Пхукета

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В аэропорту Кольцово транспортная полиция возбудила два уголовных дела в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга, устроившего дебош на борту самолета, следовавшего из Пхукета. Мужчину подозревают в хулиганстве и вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, 7 мая во время полета пьяный пассажир курил в салоне, нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа и других пассажиров. Кроме того, мужчина ударил рукой по табличке «Выход» и повредил ее. Позже авиакомпания оценила причиненный ущерб более чем в 20 тыс. рублей. После посадки самолета дебошира задержали сотрудники транспортной полиции. На допросе свердловчанин объяснил свои действия большим количеством выпитого алкоголя.Помимо уголовных дел, мужчину привлекли к административной ответственности за курение табака на борту воздушного судна (ст. 6.24 КоАП РФ), появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), а также за невыполнение правил поведения на воздушном транспорте (ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ). Суд назначил ему 10 суток административного ареста.Расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Мероприятие для возрастной категории 18+