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В Екатеринбурге суд вынес приговор за подмену товаров с маркетплейса на 2,3 млн рублей

15.45 Вторник, 28 июля 2026
Иллюстрация: Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге суд вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в краже товаров маркетплейса в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, летом 2025 года один из осужденных разработал схему хищения товаров и привлек к ней водителей, занимавшихся перевозкой заказов для российского маркетплейса. Во время доставки соучастники подменяли товары аналогичными, но более дешевыми и менее качественными, а похищенную продукцию оставляли себе.

С июля по сентябрь 2025 года участники группы похитили товары на сумму более 2,3 млн рублей. При вынесении приговора суд учел, что обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб, признали вину и раскаялись.

Одному из осужденных назначили 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства, второму назначили 2 года принудительных работ с таким же удержанием. Кроме того, суд конфисковал телефон и грузовые автомобили, которые использовались при совершении преступления. Уголовное дело в отношении еще одного участника группы прекращено в связи с его смертью.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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15:45 В Екатеринбурге суд вынес приговор за подмену товаров с маркетплейса на 2,3 млн рублей
15:18 В Екатеринбурге ищут 21-летнюю девушку, которая могла стать жертвой мошенников
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13:43 Антоха МС даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга
13:33 В Ревде задержали 18-летнего подозреваемого после стрельбы возле магазина, где пострадал мужчина
12:40 За сутки в Свердловской области на водоемах погибли три человека
11:58 В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок Первомайской улицы
11:39 В Екатеринбурге на неделю запретят движение транспорта с опасными грузами из-за фестиваля молодежи
11:06 «Могут действовать временные ограничения»: в Свердловской области пройдут антитеррористические учения
10:43 В Кушве завершили восстановление крыш после июньского смерча
10:08 Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ученого после избиения в Свердловской области
09:38 Пропавшего после падения в реку во время сплава мужчину нашли погибшим в Каменске-Уральском
21:01 В Тугулыме замдиректора подрядчика попался на «липовом» ремонте дороги
20:53 Екатеринбургская ветеринарная клиника «Доверие» стала вдвое больше
20:03 Утром в Билимбае погиб мотоциклист
19:22 Супруги-коммунальщики из Нижнего Тагила сядут за крупную аферу
19:02 Серию блиц-лекций готовят в Екатеринбурге ко Дню города
19:01 На карте АЗС от Авито Авто стало можно проверить наличие топлива
18:47 Более шести с половиной сотен младенцев появилось в Свердловской области за семь дней
17:52 Спрос на организацию свадебных банкетов в России вырос на 89%
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