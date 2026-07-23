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В Екатеринбурге суд вынес приговор за подмену товаров с маркетплейса на 2,3 млн рублей
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в краже товаров маркетплейса в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным ведомства, летом 2025 года один из осужденных разработал схему хищения товаров и привлек к ней водителей, занимавшихся перевозкой заказов для российского маркетплейса. Во время доставки соучастники подменяли товары аналогичными, но более дешевыми и менее качественными, а похищенную продукцию оставляли себе.
С июля по сентябрь 2025 года участники группы похитили товары на сумму более 2,3 млн рублей. При вынесении приговора суд учел, что обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб, признали вину и раскаялись.
Одному из осужденных назначили 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства, второму назначили 2 года принудительных работ с таким же удержанием. Кроме того, суд конфисковал телефон и грузовые автомобили, которые использовались при совершении преступления. Уголовное дело в отношении еще одного участника группы прекращено в связи с его смертью.
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По данным ведомства, летом 2025 года один из осужденных разработал схему хищения товаров и привлек к ней водителей, занимавшихся перевозкой заказов для российского маркетплейса. Во время доставки соучастники подменяли товары аналогичными, но более дешевыми и менее качественными, а похищенную продукцию оставляли себе.
С июля по сентябрь 2025 года участники группы похитили товары на сумму более 2,3 млн рублей. При вынесении приговора суд учел, что обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб, признали вину и раскаялись.
Одному из осужденных назначили 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства, второму назначили 2 года принудительных работ с таким же удержанием. Кроме того, суд конфисковал телефон и грузовые автомобили, которые использовались при совершении преступления. Уголовное дело в отношении еще одного участника группы прекращено в связи с его смертью.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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