В Екатеринбурге суд вынес приговор за подмену товаров с маркетплейса на 2,3 млн рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге суд вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в краже товаров маркетплейса в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.По данным ведомства, летом 2025 года один из осужденных разработал схему хищения товаров и привлек к ней водителей, занимавшихся перевозкой заказов для российского маркетплейса. Во время доставки соучастники подменяли товары аналогичными, но более дешевыми и менее качественными, а похищенную продукцию оставляли себе.С июля по сентябрь 2025 года участники группы похитили товары на сумму более 2,3 млн рублей. При вынесении приговора суд учел, что обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб, признали вину и раскаялись.Одному из осужденных назначили 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства, второму назначили 2 года принудительных работ с таким же удержанием. Кроме того, суд конфисковал телефон и грузовые автомобили, которые использовались при совершении преступления. Уголовное дело в отношении еще одного участника группы прекращено в связи с его смертью.Мероприятие для возрастной категории 18+