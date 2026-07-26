Семеро детей заболели энтеровирусом в санатории Нижних Серёг

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Семь случаев энтеровирусной инфекции зарегистрировали среди детей, отдыхавших в филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах. Эпидемиологическое расследование проводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области, отметили в самом ведомстве.По данным ведомства, дети заболели в период с 23 по 24 июля 2025 года. Специалисты отобрали пробы для лабораторных исследований и проверили соблюдение санитарных требований.Детей и вожатых оперативно вывезли из корпуса, в котором были выявлены случаи заболевания. Санаторию предписали провести дополнительные противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию. Общие мероприятия в учреждении отменены.За контактировавшими с заболевшими детьми и взрослыми установили медицинское наблюдение. Новых случаев инфекции не выявлено. Мероприятие для возрастной категории 18+