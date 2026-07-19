Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Обновлено: МЧС выпустило ещё одно предупреждение: «...до конца суток 28 июля и днем 29 июля местами на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, ветер до 27 м/с»
29 июля в Свердловской области прогнозируются сильные дожди и грозы. Об ухудшении погодных условий предупредили в МЧС России по Свердловской области.
Спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома во время непогоды, не укрываться под деревьями и рекламными конструкциями, а автомобилистам, по возможности отказаться от поездок.
Непогода придет в регион после нескольких дней аномальной жары. В Екатеринбурге 26 и 27 июля два дня подряд обновлялись суточные температурные рекорды. 26 июля воздух прогрелся до +33,8°, превысив максимум 2011 года, а 27 июля столбики термометров достигли +35°, что на 0,5° выше рекорда, установленного в 1952 году. Из-за жары в городе снизили скорость движения трамваев и троллейбусов. Мероприятие для возрастной категории 18+
29 июля в Свердловской области прогнозируются сильные дожди и грозы. Об ухудшении погодных условий предупредили в МЧС России по Свердловской области.
Спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома во время непогоды, не укрываться под деревьями и рекламными конструкциями, а автомобилистам, по возможности отказаться от поездок.
Непогода придет в регион после нескольких дней аномальной жары. В Екатеринбурге 26 и 27 июля два дня подряд обновлялись суточные температурные рекорды. 26 июля воздух прогрелся до +33,8°, превысив максимум 2011 года, а 27 июля столбики термометров достигли +35°, что на 0,5° выше рекорда, установленного в 1952 году. Из-за жары в городе снизили скорость движения трамваев и троллейбусов. Мероприятие для возрастной категории 18+
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