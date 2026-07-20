Антоха МС даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

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Музыкант Антоха МС выступит 30 июля на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Бесплатный концерт на площадке у Театра драмы начнётся в 20:00, сообщили в МТС.Для посещения концерта необходимо заранее. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено.Антоха МС — сценический псевдоним музыканта Антона Кузнецова. В своих композициях он сочетает элементы хип-хопа, рэгги, хауса, джаза, фанка и диско. Во время концерта артист исполнит известные песни и представит новый материал, подготовленный в 2026 году.Выступление пройдёт в рамках проекта «Лето с МТС». Пространство на Октябрьской площади работает ежедневно до 2 августа с 12:00 до 22:00. На площадке открыты зоны для баскетбола, панна-футбола, настольного тенниса, шахмат и других активностей. Мероприятие для возрастной категории 18+