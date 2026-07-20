Возрастное ограничение 18+
Антоха МС даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга
Фото: афиша фестиваля «Лето с МТС»
Музыкант Антоха МС выступит 30 июля на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Бесплатный концерт на площадке у Театра драмы начнётся в 20:00, сообщили в МТС.
Для посещения концерта необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено.
Антоха МС — сценический псевдоним музыканта Антона Кузнецова. В своих композициях он сочетает элементы хип-хопа, рэгги, хауса, джаза, фанка и диско. Во время концерта артист исполнит известные песни и представит новый материал, подготовленный в 2026 году.
Выступление пройдёт в рамках проекта «Лето с МТС». Пространство на Октябрьской площади работает ежедневно до 2 августа с 12:00 до 22:00. На площадке открыты зоны для баскетбола, панна-футбола, настольного тенниса, шахмат и других активностей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Для посещения концерта необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено.
Антоха МС — сценический псевдоним музыканта Антона Кузнецова. В своих композициях он сочетает элементы хип-хопа, рэгги, хауса, джаза, фанка и диско. Во время концерта артист исполнит известные песни и представит новый материал, подготовленный в 2026 году.
Выступление пройдёт в рамках проекта «Лето с МТС». Пространство на Октябрьской площади работает ежедневно до 2 августа с 12:00 до 22:00. На площадке открыты зоны для баскетбола, панна-футбола, настольного тенниса, шахмат и других активностей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию