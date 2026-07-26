Возрастное ограничение 18+
«Могут действовать временные ограничения»: в Свердловской области пройдут антитеррористические учения
Фото: Вечерние ведомости
С 28 по 30 июля в Режевском и Заречном муниципальных округах пройдут антитеррористические учения на промышленных предприятиях.
Как сообщает телеграм-канал "Антитеррор Урал", во время учений правоохранители, экстренные службы и представители органов власти отработают действия в случае террористической угрозы.
В «Антитеррор Урал» попросили жителей не беспокоиться, если в районах проведения учений появятся спецтехника и сотрудники силовых ведомств. Также свердловчанам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом возможных ограничений, не публиковать в соцсетях информацию о ходе учений и передвижении спецслужб. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщает телеграм-канал "Антитеррор Урал", во время учений правоохранители, экстренные службы и представители органов власти отработают действия в случае террористической угрозы.
С 08.00 28 июля до 15.00 30 июля в отдельных районах проведения учения могут действовать временные ограничения на передвижение граждан и транспорта,
— сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
В «Антитеррор Урал» попросили жителей не беспокоиться, если в районах проведения учений появятся спецтехника и сотрудники силовых ведомств. Также свердловчанам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом возможных ограничений, не публиковать в соцсетях информацию о ходе учений и передвижении спецслужб. Мероприятие для возрастной категории 18+
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