«Могут действовать временные ограничения»: в Свердловской области пройдут антитеррористические учения





— сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области С 08.00 28 июля до 15.00 30 июля в отдельных районах проведения учения могут действовать временные ограничения на передвижение граждан и транспорта,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 28 по 30 июля в Режевском и Заречном муниципальных округах пройдут антитеррористические учения на промышленных предприятиях.Как сообщает телеграм-канал "Антитеррор Урал", во время учений правоохранители, экстренные службы и представители органов власти отработают действия в случае террористической угрозы.В «Антитеррор Урал» попросили жителей не беспокоиться, если в районах проведения учений появятся спецтехника и сотрудники силовых ведомств. Также свердловчанам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом возможных ограничений, не публиковать в соцсетях информацию о ходе учений и передвижении спецслужб. Мероприятие для возрастной категории 18+