Возрастное ограничение 18+
Людей эвакуируют из санатория «Обуховский» в ковше экскаватора
Фото: скрин видео ЕАН
Санаторий «Обуховский» в Камышловском районе временно прекратил приём отдыхающих из-за резкого подъёма воды. Подъездные пути к здравнице затопило, поэтому легковые автомобили уже не могут попасть на её территорию. Людей эвакуируют с помощью экскаватора.
В администрации санатория причиной закрытия назвали «беспрецедентный подъём уровня реки Пышмы и грунтовых вод».
Сотрудники здравницы обещают связаться со всеми, кто уже приобрёл путёвки, и предложить перенос поездки на другие даты либо возврат денег.
О затоплении территории санатория сообщает ЕАН. Издание также опубликовало видео эвакуации людей в ковше экскаватора. Мероприятие для возрастной категории 18+
В администрации санатория причиной закрытия назвали «беспрецедентный подъём уровня реки Пышмы и грунтовых вод».
Сотрудники здравницы обещают связаться со всеми, кто уже приобрёл путёвки, и предложить перенос поездки на другие даты либо возврат денег.
О затоплении территории санатория сообщает ЕАН. Издание также опубликовало видео эвакуации людей в ковше экскаватора. Мероприятие для возрастной категории 18+
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