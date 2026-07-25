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Пропавшего после падения в реку во время сплава мужчину нашли погибшим в Каменске-Уральском
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
Поиски мужчины, которого унесло течением во время семейного сплава по реке Исеть в Каменске-Уральском, завершились. Спустя двое суток спасатели и добровольцы обнаружили его погибшим. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.
22 июля Александр отправился на короткий сплав вместе с семьёй. Из-за сильного течения лодку перевернуло, и все оказались в воде. Дети были в спасательных жилетах и не пострадали, однако мужчину унесло течением.
В течение двух суток добровольцы обследовали береговую линию реки Исеть, а также использовали беспилотники для осмотра акватории. К поискам присоединились местные жители, которые помогали проверять прибрежную территорию. Сохранялась надежда, что Александр смог самостоятельно выбраться на берег и ждал помощи, однако спустя два дня его нашли погибшим.
Мероприятие для возрастной категории 18+
22 июля Александр отправился на короткий сплав вместе с семьёй. Из-за сильного течения лодку перевернуло, и все оказались в воде. Дети были в спасательных жилетах и не пострадали, однако мужчину унесло течением.
В течение двух суток добровольцы обследовали береговую линию реки Исеть, а также использовали беспилотники для осмотра акватории. К поискам присоединились местные жители, которые помогали проверять прибрежную территорию. Сохранялась надежда, что Александр смог самостоятельно выбраться на берег и ждал помощи, однако спустя два дня его нашли погибшим.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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