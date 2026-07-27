Возрастное ограничение 18+
«Авито Подработка» запустила систему оценки выхода исполнителей на смены
Фото: пресс-служба Авито
Сервис «Авито Подработка» ввёл систему уровней доступа исполнителей к сменам. Новый инструмент учитывает, насколько регулярно человек выходит на задания и соблюдает правила платформы, сообщили в пресс-службе компании.
Исполнителям присваивают минимальный, базовый или расширенный уровень доступа. От него зависит количество доступных смен.
Уровень пересчитывается после каждой смены. Информацию о его изменении пользователь получает в чате сервиса, а историю может посмотреть в личном кабинете.
В компании пояснили, что система должна сократить число неявок и помочь заказчикам планировать привлечение временных работников. В первую очередь инструмент рассчитан на предприятия розничной торговли и логистики.
По данным «Авито Подработки», в первом полугодии 2026 года спрос на временную занятость вырос на 82%.
«Спрос на временную занятость вырос на 82% за первое полугодие 2026 года. Это сигнал, что рынок движется к большей зрелости, где особенно важны прозрачные правила и предсказуемость для всех участников. Репутационные механизмы на платформе помогают компаниям выстраивать более предсказуемую модель работы с временным персоналом», — рассказал директор по продукту сервиса временной занятости «Авито Подработка» Тарас Мисковец.
Отмечается, что функция доступна в мобильном приложении и мобильной версии сервиса. Мероприятие для возрастной категории 18+
Исполнителям присваивают минимальный, базовый или расширенный уровень доступа. От него зависит количество доступных смен.
Уровень пересчитывается после каждой смены. Информацию о его изменении пользователь получает в чате сервиса, а историю может посмотреть в личном кабинете.
В компании пояснили, что система должна сократить число неявок и помочь заказчикам планировать привлечение временных работников. В первую очередь инструмент рассчитан на предприятия розничной торговли и логистики.
По данным «Авито Подработки», в первом полугодии 2026 года спрос на временную занятость вырос на 82%.
«Спрос на временную занятость вырос на 82% за первое полугодие 2026 года. Это сигнал, что рынок движется к большей зрелости, где особенно важны прозрачные правила и предсказуемость для всех участников. Репутационные механизмы на платформе помогают компаниям выстраивать более предсказуемую модель работы с временным персоналом», — рассказал директор по продукту сервиса временной занятости «Авито Подработка» Тарас Мисковец.
Отмечается, что функция доступна в мобильном приложении и мобильной версии сервиса. Мероприятие для возрастной категории 18+
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