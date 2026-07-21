В Ревде задержали 18-летнего подозреваемого после стрельбы возле магазина, где пострадал мужчина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Ревде полицейские задержали 18-летнего парня после стрельбы возле магазина на улице Павла Зыкина, 12, которая произошла 16 июля.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что во время конфликта неизвестный несколько раз выстрелил в его сторону, а затем скрылся.Сотрудники полиции изучили записи с камер и установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Ревды. Ранее его уже судили за кражу и грабеж. Он отбывал наказание в Кировградской воспитательной колонии, а после совершеннолетия был переведен в ИК № 2 Екатеринбурга. Молодой человек освободился за неделю до нового инцидента.По версии правоохранителей, перед стрельбой подозреваемый вместе со знакомым зашел в продуктовый магазин. Сотрудница попросила их уйти, так как заподозрила их в попытке кражи. После этого они начали вести себя агрессивно и ругаться матом.Свидетелем конфликта стал 57-летний мужчина, который пришел в магазин вместе с семьей. После его замечания спор перерос в стрельбу. Один из них достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в мужчину, а затем продолжил стрелять на улице. Врачи диагностировали у пострадавшего травмы головы и грудной клетки, извлекли пулю и назначили лечение.После задержания подозреваемый признал вину и рассказал, что купил пневматический пистолет за два дня до происшествия. По его словам, оружие он приобрел «для развлечения», а после случившегося выбросил его в кусты. Полицейские нашли пистолет.Суд отправил 18-летнего мужчину под домашний арест. Расследование продолжается.Мероприятие для возрастной категории 18+