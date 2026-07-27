Спрос на организацию свадебных банкетов в России вырос на 89%

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В России заметно вырос спрос на специалистов, помогающих организовать свадьбы. В июне 2026 года услуги координаторов стали востребованнее на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на организацию банкетов увеличился на 89%, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Авито Услуг.Услуги официантов для свадебных торжеств россияне стали искать вдвое чаще, поваров — в 3,4 раза чаще. Из-за повышенного спроса подходящие площадки и специалистов на популярные даты рекомендуется бронировать заранее.Руководитель свадебного агентства «Дважды да» и эксперт Авито Услуг Варвара Шатуха советует начинать подготовку не с выбора платья или ресторана, а с определения бюджета и основных пожеланий пары.Будущим молодожёнам стоит заранее решить, какие элементы торжества для них наиболее важны: например, камерная атмосфера, танцевальная программа, фотосъёмка или декор. После этого бюджет можно распределить между площадкой, банкетом, образами, оформлением, фотографом, видеографом и координатором.Кроме того, эксперт рекомендует оставить резерв в размере 10–15% от общей суммы. Дополнительные расходы могут возникнуть из-за пробкового сбора, аренды мебели, продления работы площадки и других услуг, о которых пары нередко узнают уже во время подготовки.При выборе ведущего, фотографа и других специалистов не следует ориентироваться только на их популярность. Важно изучить отзывы, полное портфолио, условия договора и заранее обсудить обязанности каждой стороны. Надёжные подрядчики предоставляют прозрачную смету, подробно описывают порядок работы и предлагают решения с учётом формата конкретной свадьбы.Эксперт также объяснила различия между организатором и координатором. Организатор занимается подготовкой торжества: подбирает площадку и специалистов, составляет бюджет, разрабатывает концепцию и предусматривает варианты действий на случай непогоды или других непредвиденных обстоятельств.Координатор работает преимущественно в день свадьбы. Он встречает подрядчиков, контролирует тайминг и решает возникающие организационные вопросы, чтобы молодожёнам не приходилось самостоятельно следить за ходом праздника.Чтобы программа не оказалась перегруженной, между основными частями торжества рекомендуется оставлять перерывы продолжительностью от 15 до 30 минут. Ещё около 10–15% общего времени следует предусмотреть на возможные задержки.Снизить нагрузку на пару может и проведение регистрации и основного торжества в разные дни. Если церемония и праздник запланированы на одну дату, эксперт советует предусмотреть в расписании хотя бы короткую паузу, во время которой молодожёны смогут отдохнуть от гостей и фотосессий.Также организаторам стоит заранее позаботиться о зонах отдыха для пожилых гостей и семей с детьми, подготовить воду, аптечку, зарядные устройства, дождевики или пледы. Для молодожёнов могут пригодиться запасная рубашка и более удобный второй образ для невесты. Мероприятие для возрастной категории 18+