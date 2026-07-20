Возрастное ограничение 18+
Корты для падела открыли на главной площади Екатеринбурга
Фото: представлены пресс-службой парка Маяковского
Корты для игры в падел-теннис, как и анонсировалось, открыли на площади 1905 года в Екатеринбурге в рамках проекта «Лето на площади», который курирует администрация Парка Маяковского.
Арендовать падел-корты можно по предварительной записи. По будням часть сеансов обещают сделать бесплатными. Предусмотрена аренда инвентаря, можно прийти и со своим.
На площади оборудовали фуд-корт, туалет и раздевалки.
В эти выходные на кортах проведут турнир в честь Дня города.
Площадка для падела проработает до конца сентября. Мероприятие для возрастной категории 18+
Арендовать падел-корты можно по предварительной записи. По будням часть сеансов обещают сделать бесплатными. Предусмотрена аренда инвентаря, можно прийти и со своим.
На площади оборудовали фуд-корт, туалет и раздевалки.
В эти выходные на кортах проведут турнир в честь Дня города.
Площадка для падела проработает до конца сентября. Мероприятие для возрастной категории 18+
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