Екатеринбуржцы пожаловались на нехватку велодорожек и воркаут-площадок

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Более половины жителей Екатеринбурга, принявших участие в опросе на портале «Госуслуги», посещают городские парки, скверы и набережные один-два раза в месяц. Об этом сообщили на официальном портале уральской столицы.При этом около 57% респондентов считают, что в городе недостаточно специализированных мест для активного отдыха — воркаут-площадок, скейт-парков и велодорожек.Почти 44% опрошенных проводят свободное время активно: занимаются спортом, гуляют или ходят в туристические походы. Ещё 46% находятся на свежем воздухе от 30 минут до часа в день. Иногда отказываться от лифтов и эскалаторов в пользу лестниц стараются около 52% участников исследования.Городскими забегами, спортивными фестивалями и другими мероприятиями, посвящёнными здоровому образу жизни, интересуются 54% респондентов. Доступным здоровое питание в столовых, кафе и буфетах рядом с местом работы или учёбы назвали 42% опрошенных.Также выяснилось, что 68,5% участников опроса спят по шесть-семь часов в сутки. Более половины респондентов добираются до работы или учёбы на общественном транспорте.Опрос состоял из десяти вопросов и проводился на Платформе обратной связи портала «Госуслуги». Мероприятие для возрастной категории 18+