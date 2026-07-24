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Дело скандального бенефициара управляющих компаний Старокожева передали в суд с новым обвинением
Фото: СК по Челябинской области
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении технического директора ООО «УКиКО» Виктора Старокожева и бывшего директора ООО УК «Лазурит» Андрея Щекина (является также руководителем других связанных со Старокожевы компаний). Дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
Обоим фигурантам вменяют сразу два состава — мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ).
Именно вторая статья — об отмывании — и стала новым элементом обвинения.
По версии следствия, Старокожев, будучи техническим директором «УКиКО», фактически управлял финансово-хозяйственной деятельностью «Лазурита». В период с августа 2020 по июнь 2023 года он вместе с директором «Лазурита» предоставил фиктивный протокол общего собрания собственников об изменении способа формирования фонда капитального ремонта — и добился перечисления со счёта Регионального фонда содействия капремонту свыше 2 млн рублей на специальный счёт «Лазурита».
Чтобы, как считает следствие, придать похищенным средствам вид законных, обвиняемые с июня по ноябрь 2023 года заключили фиктивный договор подряда с подконтрольной коммерческой структурой — якобы на капремонт инженерных сетей теплоснабжения в жилом доме на улице Шарташской в Екатеринбурге. Под видом исполнения этого договора на счёт подконтрольного юрлица ушло свыше 1,6 млн рублей.
Виктор Старокожев — один из крупнейших игроков рынка ЖКХ Екатеринбурга, которого местные СМИ иногда называют «коммунальным бароном»; его профиль — старый жилой фонд (хотя в последнее время он взял под контроль и некоторые новые дома – например, элитный ЖК «Адмиральский»). Помимо «УКиКО» (зарегистрирована в подмосковной Истре, но с почтовым адресом в Екатеринбурге) и «Лазурита», с бизнесменом связывают целую группу управляющих компаний — ООО «УК Народная», «Местное управляющее предприятие "Уралградмаш"», «Управляющую компанию ЖКО» и «Нордсервис». Учредителем «Лазурита» в своё время значился Евгений Старокожев.
Напомним, структуры Старлкожева попали под серьёзное внимание силовиков. летом прошлого года 5 августа 2025 года в офисе на улице Лукиных, 14, где располагается УК «Народная», прошли обыски, а на следующий день, 6 августа, Старокожева задержали. СК по Челябинской области возбудил в отношении него уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) — по версии следствия, с ноября 2024 по июль 2025 года «УКиКО» не обслуживала должным образом 558 многоквартирных домов в Челябинской области, но продолжала выставлять жильцам квитанции. 7 августа Центральный райсуд Челябинска отправил бизнесмена под домашний арест, а в конце мая этого года меру пресечения сменили на подписку о невыезде. Вину в челябинском деле Старокожев не признаёт. После задержания его компании лишились более полутысячи домов на Южном Урале.
Отметим, что новое дело, направленное в Орджоникидзевский суд, с челябинским эпизодом напрямую не связано — оно касается конкретного дома на Шарташской и средств фонда капитального ремонта. Параллельно к Старокожеву возникли претензии и по линии налоговой: межрайонная ИФНС № 32 по Свердловской области обратилась в арбитраж с заявлением о признании коммунального бизнесмена банкротом из-за задолженности по налогам, пеням и штрафам на 3,8 млн рублей. Скандальным в Екатеринбурге Старокожева считают давно — ещё в 2018 году в отношении него возбуждали уголовное дело о мошенничестве, впоследствии прекращённое.
К слову, в новом деле следствие описывает узнаваемую конструкцию: формально Старокожев числился в «УКиКО» лишь техническим директором, однако, по версии обвинения, именно он распоряжался финансовыми потоками другой своей управляющей компании. Мероприятие для возрастной категории 18+
Обоим фигурантам вменяют сразу два состава — мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ).
Именно вторая статья — об отмывании — и стала новым элементом обвинения.
По версии следствия, Старокожев, будучи техническим директором «УКиКО», фактически управлял финансово-хозяйственной деятельностью «Лазурита». В период с августа 2020 по июнь 2023 года он вместе с директором «Лазурита» предоставил фиктивный протокол общего собрания собственников об изменении способа формирования фонда капитального ремонта — и добился перечисления со счёта Регионального фонда содействия капремонту свыше 2 млн рублей на специальный счёт «Лазурита».
Чтобы, как считает следствие, придать похищенным средствам вид законных, обвиняемые с июня по ноябрь 2023 года заключили фиктивный договор подряда с подконтрольной коммерческой структурой — якобы на капремонт инженерных сетей теплоснабжения в жилом доме на улице Шарташской в Екатеринбурге. Под видом исполнения этого договора на счёт подконтрольного юрлица ушло свыше 1,6 млн рублей.
Виктор Старокожев — один из крупнейших игроков рынка ЖКХ Екатеринбурга, которого местные СМИ иногда называют «коммунальным бароном»; его профиль — старый жилой фонд (хотя в последнее время он взял под контроль и некоторые новые дома – например, элитный ЖК «Адмиральский»). Помимо «УКиКО» (зарегистрирована в подмосковной Истре, но с почтовым адресом в Екатеринбурге) и «Лазурита», с бизнесменом связывают целую группу управляющих компаний — ООО «УК Народная», «Местное управляющее предприятие "Уралградмаш"», «Управляющую компанию ЖКО» и «Нордсервис». Учредителем «Лазурита» в своё время значился Евгений Старокожев.
Напомним, структуры Старлкожева попали под серьёзное внимание силовиков. летом прошлого года 5 августа 2025 года в офисе на улице Лукиных, 14, где располагается УК «Народная», прошли обыски, а на следующий день, 6 августа, Старокожева задержали. СК по Челябинской области возбудил в отношении него уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) — по версии следствия, с ноября 2024 по июль 2025 года «УКиКО» не обслуживала должным образом 558 многоквартирных домов в Челябинской области, но продолжала выставлять жильцам квитанции. 7 августа Центральный райсуд Челябинска отправил бизнесмена под домашний арест, а в конце мая этого года меру пресечения сменили на подписку о невыезде. Вину в челябинском деле Старокожев не признаёт. После задержания его компании лишились более полутысячи домов на Южном Урале.
Отметим, что новое дело, направленное в Орджоникидзевский суд, с челябинским эпизодом напрямую не связано — оно касается конкретного дома на Шарташской и средств фонда капитального ремонта. Параллельно к Старокожеву возникли претензии и по линии налоговой: межрайонная ИФНС № 32 по Свердловской области обратилась в арбитраж с заявлением о признании коммунального бизнесмена банкротом из-за задолженности по налогам, пеням и штрафам на 3,8 млн рублей. Скандальным в Екатеринбурге Старокожева считают давно — ещё в 2018 году в отношении него возбуждали уголовное дело о мошенничестве, впоследствии прекращённое.
К слову, в новом деле следствие описывает узнаваемую конструкцию: формально Старокожев числился в «УКиКО» лишь техническим директором, однако, по версии обвинения, именно он распоряжался финансовыми потоками другой своей управляющей компании. Мероприятие для возрастной категории 18+
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