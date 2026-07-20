Паслер сообщил о сбитом беспилотнике в Свердловской области





написал глава региона. «В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга»,





– говорится в ответе компании. «На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области отразили атаку беспилотника. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер.В результате ЧП никто не пострадал. Также губернатор подчеркнул, что объекты экономики и инфраструктуры тоже не получили повреждений.Известно, что беспилотник упал недалеко от склада Wildberries. В пресс-службе компании подтвердили: логистический комплекс не пострадал.К моменту публикации работа логистического комплекса возобновилась.Кроме того, на текущий момент беспилотная опасность в Свердловской области отменена. Мероприятие для возрастной категории 18+