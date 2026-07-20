Возрастное ограничение 18+
Паслер сообщил о сбитом беспилотнике в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области отразили атаку беспилотника. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер.
В результате ЧП никто не пострадал. Также губернатор подчеркнул, что объекты экономики и инфраструктуры тоже не получили повреждений.
Известно, что беспилотник упал недалеко от склада Wildberries. В пресс-службе компании подтвердили: логистический комплекс не пострадал.
К моменту публикации работа логистического комплекса возобновилась.
Кроме того, на текущий момент беспилотная опасность в Свердловской области отменена. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга»,
– написал глава региона.
В результате ЧП никто не пострадал. Также губернатор подчеркнул, что объекты экономики и инфраструктуры тоже не получили повреждений.
Известно, что беспилотник упал недалеко от склада Wildberries. В пресс-службе компании подтвердили: логистический комплекс не пострадал.
«На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена. В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме»,
– говорится в ответе компании.
К моменту публикации работа логистического комплекса возобновилась.
Кроме того, на текущий момент беспилотная опасность в Свердловской области отменена. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию