Возрастное ограничение 18+
Температурный рекорд жары побит в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Накануне на метеостанции на Метеогорке была зафиксирована температура +33,8°С, что является рекордом для 26 июля. Предыдущий рекорд (+33,3°С) был зафиксирован 26 июля 2011 года.
До рекорда всего июля, впрочем, далеко – 11 июля 2023 года в Екатеринбурге было +40,0°С.
Среднесуточная температура в городе также значительно выше нормы – за последние сутки она составила +28,0°С, что на 9,2°С превышает средние значения. Мероприятие для возрастной категории 18+
До рекорда всего июля, впрочем, далеко – 11 июля 2023 года в Екатеринбурге было +40,0°С.
Среднесуточная температура в городе также значительно выше нормы – за последние сутки она составила +28,0°С, что на 9,2°С превышает средние значения. Мероприятие для возрастной категории 18+
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