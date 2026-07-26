Температурный рекорд жары побит в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Накануне на метеостанции на Метеогорке была зафиксирована температура +33,8°С, что является рекордом для 26 июля. Предыдущий рекорд (+33,3°С) был зафиксирован 26 июля 2011 года.До рекорда всего июля, впрочем, далеко – 11 июля 2023 года в Екатеринбурге было +40,0°С.Среднесуточная температура в городе также значительно выше нормы – за последние сутки она составила +28,0°С, что на 9,2°С превышает средние значения. Мероприятие для возрастной категории 18+