В Свердловской области на три дня возрастёт риск природных пожаров

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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С 28 по 30 июля в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.По данным ведомства, в эти дни повышается риск возникновения природных пожаров и распространения огня на расположенные рядом здания.Спасатели призвали жителей региона не разводить костры, не использовать открытый огонь и не сжигать мусор. Также рекомендуется отказаться от проведения пожароопасных работ в лесах и на других территориях.При обнаружении возгорания необходимо сразу позвонить по номеру пожарной охраны 101 или по единому номеру экстренных служб 112. Мероприятие для возрастной категории 18+