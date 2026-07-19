Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на три дня возрастёт риск природных пожаров
Фото: Вечерние ведомости
С 28 по 30 июля в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, в эти дни повышается риск возникновения природных пожаров и распространения огня на расположенные рядом здания.
Спасатели призвали жителей региона не разводить костры, не использовать открытый огонь и не сжигать мусор. Также рекомендуется отказаться от проведения пожароопасных работ в лесах и на других территориях.
При обнаружении возгорания необходимо сразу позвонить по номеру пожарной охраны 101 или по единому номеру экстренных служб 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным ведомства, в эти дни повышается риск возникновения природных пожаров и распространения огня на расположенные рядом здания.
Спасатели призвали жителей региона не разводить костры, не использовать открытый огонь и не сжигать мусор. Также рекомендуется отказаться от проведения пожароопасных работ в лесах и на других территориях.
При обнаружении возгорания необходимо сразу позвонить по номеру пожарной охраны 101 или по единому номеру экстренных служб 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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