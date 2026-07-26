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Свердловские легкоатлеты завоевали два золота и бронзу на чемпионате России
Фото: Вечерние ведомости
Спортсмены из Свердловской области завоевали три медали чемпионата России по лёгкой атлетике, который прошёл на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Милана Садовская стала победительницей соревнований по прыжкам в длину. Её результат составил 6,46 метра.
Ещё одно золото региону принёс Максим Якушев. Он выиграл забег на 3000 метров с препятствиями, преодолев дистанцию за 8 минут 34,41 секунды.
В женском забеге на этой же дистанции бронзовую медаль завоевала Анна Тропина. Она показала результат 10 минут 4,21 секунды.
По данным департамента, чемпионат продолжался четыре дня. В нём приняли участие 770 спортсменов из 67 регионов России. За соревнованиями наблюдали более 15 тысяч зрителей. Всего атлеты разыграли 46 комплектов наград.
В программу чемпионата также вошли медиаэстафета, корпоративные эстафеты, забег талисманов спортивных клубов, бокс-забег и ночной забег в спортивном квартале «Архангел Михаил».
В августе стадион «Калининец» станет одной из площадок Спартакиады народов России, центральной площадкой которой станет Свердловская область.
Фото: Антон Басанаев / департамент информационной политики Свердловской области Мероприятие для возрастной категории 18+
Милана Садовская стала победительницей соревнований по прыжкам в длину. Её результат составил 6,46 метра.
Ещё одно золото региону принёс Максим Якушев. Он выиграл забег на 3000 метров с препятствиями, преодолев дистанцию за 8 минут 34,41 секунды.
В женском забеге на этой же дистанции бронзовую медаль завоевала Анна Тропина. Она показала результат 10 минут 4,21 секунды.
По данным департамента, чемпионат продолжался четыре дня. В нём приняли участие 770 спортсменов из 67 регионов России. За соревнованиями наблюдали более 15 тысяч зрителей. Всего атлеты разыграли 46 комплектов наград.
В программу чемпионата также вошли медиаэстафета, корпоративные эстафеты, забег талисманов спортивных клубов, бокс-забег и ночной забег в спортивном квартале «Архангел Михаил».
В августе стадион «Калининец» станет одной из площадок Спартакиады народов России, центральной площадкой которой станет Свердловская область.
Фото: Антон Басанаев / департамент информационной политики Свердловской области Мероприятие для возрастной категории 18+
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