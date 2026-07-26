Свердловские легкоатлеты завоевали два золота и бронзу на чемпионате России

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Спортсмены из Свердловской области завоевали три медали чемпионата России по лёгкой атлетике, который прошёл на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.Милана Садовская стала победительницей соревнований по прыжкам в длину. Её результат составил 6,46 метра.Ещё одно золото региону принёс Максим Якушев. Он выиграл забег на 3000 метров с препятствиями, преодолев дистанцию за 8 минут 34,41 секунды.В женском забеге на этой же дистанции бронзовую медаль завоевала Анна Тропина. Она показала результат 10 минут 4,21 секунды.По данным департамента, чемпионат продолжался четыре дня. В нём приняли участие 770 спортсменов из 67 регионов России. За соревнованиями наблюдали более 15 тысяч зрителей. Всего атлеты разыграли 46 комплектов наград.В программу чемпионата также вошли медиаэстафета, корпоративные эстафеты, забег талисманов спортивных клубов, бокс-забег и ночной забег в спортивном квартале «Архангел Михаил».В августе стадион «Калининец» станет одной из площадок Спартакиады народов России, центральной площадкой которой станет Свердловская область.Фото: Антон Басанаев / департамент информационной политики Свердловской области Мероприятие для возрастной категории 18+