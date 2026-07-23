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С жителя Подмосковья взыскали 40 тысяч рублей, похищенные у свердловской студентки
Фото: Вечерние ведомости
Суд взыскал с жителя подмосковных Мытищ 40 тысяч рублей, которые ранее были похищены у учащейся из Невьянска. Иск в интересах девушки подала городская прокуратура, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, в апреле 2025 года неизвестный позвонил местной жительнице 2007 года рождения и обманом убедил её перечислить 40 тысяч рублей.
Следователь межмуниципального отдела МВД России «Невьянский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. В ходе расследования выяснилось, что деньги поступили на банковский счёт жителя Мытищ Московской области.
Прокурор обратился к мировому судье судебного участка № 131 Мытищинского судебного района с иском о взыскании с владельца счёта 40 тысяч рублей в качестве неосновательного обогащения.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения остаётся на контроле надзорного ведомства, отметили в пресс-службе. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным надзорного ведомства, в апреле 2025 года неизвестный позвонил местной жительнице 2007 года рождения и обманом убедил её перечислить 40 тысяч рублей.
Следователь межмуниципального отдела МВД России «Невьянский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. В ходе расследования выяснилось, что деньги поступили на банковский счёт жителя Мытищ Московской области.
Прокурор обратился к мировому судье судебного участка № 131 Мытищинского судебного района с иском о взыскании с владельца счёта 40 тысяч рублей в качестве неосновательного обогащения.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения остаётся на контроле надзорного ведомства, отметили в пресс-службе. Мероприятие для возрастной категории 18+
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