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Здание Демидовского фонда в Екатеринбурге снова намерены реставрировать
Фото: Вечерние ведомости
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила научно-проектную документацию на новый этап работ по реставрации здания-памятника «Дом и больница доктора Сяно» на улице Карла Либкнехта, 2.
Комиссия из трёх экспертов — Светланы Шаповаловой (Москва), Валентина Оленькова (Челябинск) и Натальи Удиной (Омск) — дала положительное заключение и рекомендовала проект к согласованию Свердлохранкультурой.
Заказчиком экспертизы выступила корпорация «Атомстройкомплекс», заказчиком самого проекта — ГКУСО «СИНПО» (распоряжающееся зданием); разработали документацию «Атомстройкомплекс», УрГАХУ имени Н.С. Алфёрова и ООО «Ренессанс».
Положительное заключение экспертизы ещё не значит окончательное утверждение проекта — его общественное обсуждение продлится до 4 августа.
На этот раз работы охватывают подвал, первый этаж и часть второго — всего 991 м². Проектом предусмотрены реставрация фасадов первого этажа и приспособление помещений под современное использование: первый этаж отдаётся под выставочные пространства, а в подвале появятся комната для приёма пищи, помещение для доготовки блюд, магазин с аптекой и санузлы.
Поздние пластиковые окна первого этажа, согласно проекту, должны заменить деревянными с воссозданием исторической расстекловки, также должны восстановить крыльцо угловой входной группы с раскрытием заложенного дверного проёма, расчистят и докомпонуют кирпичную кладку, отреставрируют сохранившиеся печи и камины.
Инженерно-техническое обследование выявило, что состояние здания далеко от благополучного: перекрытие над подвалом признано аварийным, кирпичные стены первого этажа и подвала — ограниченно-работоспособными, а несущая балка перекрытия в помещении теплового узла поражена гнилью на четверть сечения. Проект предполагает усиление перекрытий стальными двутаврами, отсечную гидроизоляцию и просушку кладки.
Напомним, для размещения в бывшем доме доктора Сяно Международного Демидовского фонда несколько лет назад уже проводилась реставрация. Работы проводились в 2023–2024 годах. После них второй этаж занял историко-культурный центр развития Демидовских территорий — площадка Международного Демидовского фонда, президентом которого является экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Появлению фонда в здании предшествовало расселение прежних арендаторов. Из полуподвала выселили работавший там с 1990-х годов секс-шоп, в 2022 году здание покинуло и само Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, переехавшее на улицу Большакова, 105 (об этом мы уже писали). Детскую художественную школу №1 имени П.П. Чистякова, также занимающую здание, Россель обещал не трогать — за ней остаётся первый этаж.
Здание в стиле модерн на перекрёстке Вознесенского и Покровского проспектов (ныне улицы Карла Либкнехта и Малышева) на рубеже XIX–XX веков спроектировал последний дореволюционный городской архитектор Екатеринбурга Иван Казимирович Янковский; строительство завершилось в 1910 году. Врач-гинеколог Исаак Абрамович Сяно занимал верхний этаж, а первый, как в типичном доходном доме, сдавал внаём — сначала под контору, торговавшую немецкими локомобилями и шведскими двигателями, а с 1913 года под первый в городе автосалон коммерсанта Рихарда Штроля, где наряду с автомобилями и мотоциклами продавались парфюмерия, нижнее бельё и резиновые изделия. Мероприятие для возрастной категории 18+
Комиссия из трёх экспертов — Светланы Шаповаловой (Москва), Валентина Оленькова (Челябинск) и Натальи Удиной (Омск) — дала положительное заключение и рекомендовала проект к согласованию Свердлохранкультурой.
Заказчиком экспертизы выступила корпорация «Атомстройкомплекс», заказчиком самого проекта — ГКУСО «СИНПО» (распоряжающееся зданием); разработали документацию «Атомстройкомплекс», УрГАХУ имени Н.С. Алфёрова и ООО «Ренессанс».
Положительное заключение экспертизы ещё не значит окончательное утверждение проекта — его общественное обсуждение продлится до 4 августа.
На этот раз работы охватывают подвал, первый этаж и часть второго — всего 991 м². Проектом предусмотрены реставрация фасадов первого этажа и приспособление помещений под современное использование: первый этаж отдаётся под выставочные пространства, а в подвале появятся комната для приёма пищи, помещение для доготовки блюд, магазин с аптекой и санузлы.
Поздние пластиковые окна первого этажа, согласно проекту, должны заменить деревянными с воссозданием исторической расстекловки, также должны восстановить крыльцо угловой входной группы с раскрытием заложенного дверного проёма, расчистят и докомпонуют кирпичную кладку, отреставрируют сохранившиеся печи и камины.
Инженерно-техническое обследование выявило, что состояние здания далеко от благополучного: перекрытие над подвалом признано аварийным, кирпичные стены первого этажа и подвала — ограниченно-работоспособными, а несущая балка перекрытия в помещении теплового узла поражена гнилью на четверть сечения. Проект предполагает усиление перекрытий стальными двутаврами, отсечную гидроизоляцию и просушку кладки.
Напомним, для размещения в бывшем доме доктора Сяно Международного Демидовского фонда несколько лет назад уже проводилась реставрация. Работы проводились в 2023–2024 годах. После них второй этаж занял историко-культурный центр развития Демидовских территорий — площадка Международного Демидовского фонда, президентом которого является экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Появлению фонда в здании предшествовало расселение прежних арендаторов. Из полуподвала выселили работавший там с 1990-х годов секс-шоп, в 2022 году здание покинуло и само Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, переехавшее на улицу Большакова, 105 (об этом мы уже писали). Детскую художественную школу №1 имени П.П. Чистякова, также занимающую здание, Россель обещал не трогать — за ней остаётся первый этаж.
Здание в стиле модерн на перекрёстке Вознесенского и Покровского проспектов (ныне улицы Карла Либкнехта и Малышева) на рубеже XIX–XX веков спроектировал последний дореволюционный городской архитектор Екатеринбурга Иван Казимирович Янковский; строительство завершилось в 1910 году. Врач-гинеколог Исаак Абрамович Сяно занимал верхний этаж, а первый, как в типичном доходном доме, сдавал внаём — сначала под контору, торговавшую немецкими локомобилями и шведскими двигателями, а с 1913 года под первый в городе автосалон коммерсанта Рихарда Штроля, где наряду с автомобилями и мотоциклами продавались парфюмерия, нижнее бельё и резиновые изделия. Мероприятие для возрастной категории 18+
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