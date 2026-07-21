У 30 тысяч свердловчан во время диспансеризации выявили болезни сердца и сосудов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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За первые шесть месяцев 2026 года диспансеризацию в Свердловской области прошли более 920 тысяч человек. У обследованных выявили около 30 тысяч заболеваний сердца и сосудов, сообщили в региональном Минздраве.Повышенное артериальное давление впервые обнаружили у 20 тысяч свердловчан. Каждый второй пациент с выявленным хроническим заболеванием узнал о нём именно во время профилактического осмотра.Кроме того, медики диагностировали 1763 случая онкологических заболеваний. В 80% случаев рак обнаружили на ранних стадиях.«Наша задача сегодня — выстроить маршрут так, чтобы человек не остался с тревожным диагнозом один на один. В частности, мы расширяем выездную работу: например, профильные специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 благодаря объединению медучреждений уже ведут приёмы в отдалённых территориях», — рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.В среднем у каждого жителя региона, прошедшего диспансеризацию, медики обнаружили 2,3 фактора риска развития заболеваний. Среди работающих свердловчан этот показатель составил 1,8.Каждый второй обследованный неправильно питается и недостаточно двигается. У каждого четвёртого выявили лишний вес или повышенный уровень холестерина, каждый одиннадцатый оказался курильщиком. Такие факторы увеличивают риск развития инфарктов и инсультов. Мероприятие для возрастной категории 18+