Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области





заявил Паслер. «В этом году – непростой дорожно-строительный сезон из-за проливных дождей. Погодные условия сделали более сложным и ремонт мостов. Тем не менее к "экватору" строительного периода дорожники пришли без отставаний»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Несмотря на сильные и продолжительные дожди, в Свердловской области не отстают от графика ремонта мостов. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.По его словам, один мост отремонтировали с опережением графика: переход через реку Сысерть на восьмом километре трассы «Сысерть – Верхняя Сысерть – охотхозяйство» открыли раньше, чем планировалось.Также продолжается ремонт семи мостов на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов»: двух через реку Шуралку, двух через Туру и по одному через Большой Актай, Лялю и Какву.Кроме этого, в планах ремонт мостов в Слободо-Туринском и Камышловском районах. Всего в 2026 году запланирован ремонт 14 региональных мостов и путепроводов. Мероприятие для возрастной категории 18+