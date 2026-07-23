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Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области

16.06 Пятница, 24 июля 2026
Фото из соцсетей Дениса Паслера
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Несмотря на сильные и продолжительные дожди, в Свердловской области не отстают от графика ремонта мостов. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

«В этом году – непростой дорожно-строительный сезон из-за проливных дождей. Погодные условия сделали более сложным и ремонт мостов. Тем не менее к "экватору" строительного периода дорожники пришли без отставаний»,

заявил Паслер.


По его словам, один мост отремонтировали с опережением графика: переход через реку Сысерть на восьмом километре трассы «Сысерть – Верхняя Сысерть – охотхозяйство» открыли раньше, чем планировалось.

Также продолжается ремонт семи мостов на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов»: двух через реку Шуралку, двух через Туру и по одному через Большой Актай, Лялю и Какву.

Кроме этого, в планах ремонт мостов в Слободо-Туринском и Камышловском районах. Всего в 2026 году запланирован ремонт 14 региональных мостов и путепроводов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:29 В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
16:06 Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
15:36 Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы
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14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
14:13 В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
14:09 Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна
13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
12:46 Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
12:00 Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам
11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
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22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
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