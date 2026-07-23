Возрастное ограничение 18+
Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
Фото из соцсетей Дениса Паслера
Несмотря на сильные и продолжительные дожди, в Свердловской области не отстают от графика ремонта мостов. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
По его словам, один мост отремонтировали с опережением графика: переход через реку Сысерть на восьмом километре трассы «Сысерть – Верхняя Сысерть – охотхозяйство» открыли раньше, чем планировалось.
Также продолжается ремонт семи мостов на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов»: двух через реку Шуралку, двух через Туру и по одному через Большой Актай, Лялю и Какву.
Кроме этого, в планах ремонт мостов в Слободо-Туринском и Камышловском районах. Всего в 2026 году запланирован ремонт 14 региональных мостов и путепроводов. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В этом году – непростой дорожно-строительный сезон из-за проливных дождей. Погодные условия сделали более сложным и ремонт мостов. Тем не менее к "экватору" строительного периода дорожники пришли без отставаний»,
– заявил Паслер.
По его словам, один мост отремонтировали с опережением графика: переход через реку Сысерть на восьмом километре трассы «Сысерть – Верхняя Сысерть – охотхозяйство» открыли раньше, чем планировалось.
Также продолжается ремонт семи мостов на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов»: двух через реку Шуралку, двух через Туру и по одному через Большой Актай, Лялю и Какву.
Кроме этого, в планах ремонт мостов в Слободо-Туринском и Камышловском районах. Всего в 2026 году запланирован ремонт 14 региональных мостов и путепроводов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Директор фирмы получил семь лет колонии за хищение 51 млн рублей при ремонте путепроводов
23 июля 2026
23 июля 2026
4 дома освободились от воды, 41 затопило: паводковая ситуация в Свердловской области за сутки
19 июля 2026
19 июля 2026