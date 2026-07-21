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Свердловское МЧС отчиталось о паводковой обстановке на 25 июля

18.40 Суббота, 25 июля 2026
Кадр из видео: ГУ МЧС по Свердловской области
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За минувшие сутки в Свердловской области от паводковых вод полностью освободились 60 жилых домов и 390 приусадебных участков в девяти населённых пунктах. Об этом сообщает региональное МЧС.

Согласно ежедневной сводке, для изолированных территорий продолжают работать 13 лодочных переправ.

«Спасатели организуют перевозку людей к месту работы и обратно, проводят подворовые обходы и оказывают адресную помощь. Жителям доставляются продуктовые наборы, бутилированная вода, а также выполняются запросы на доставку необходимых медикаментов и организация транспортного сообщения»,

рассказали спасатели.


Кроме того, по заявкам граждан организована просушка домов и откачка воды. За последние сутки специалисты откачали воду из пяти подвальных помещений, для этого было задействовано пять мотопомп. Всего с начала работ откачано 25 подвалов.

По прогнозам, новых затоплений в текущие сутки не ожидается.

К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено более 500 человек и 150 единиц техники.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

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18:40 Свердловское МЧС отчиталось о паводковой обстановке на 25 июля
18:00 В Екатеринбурге на станции Аппаратная загорелся вагон
17:52 Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение
17:43 Волонтёры и полиция два дня искали потерявшуюся в лесу жительницу Свердловской области
16:43 Два подростка пострадали в ДТП под Кировградом
16:25 Более 11 миллионов рублей обещают выделить на развитие СНТ в Екатеринбурге
16:11 Паслер сообщил о сбитом беспилотнике в Свердловской области
10:00 Беспилотную опасность объявили утром в субботу в Свердловской области
09:33 В Каменске-Уральском во время сплава по реке утонул мужчина
00:20 Инспектор ДПС спас тонущую девочку в Свердловской области
20:56 Знаменитый недострой на Ботанике уйдёт с молотка по решению суда
20:27 Две гигантские свалки под Краснотурьинском должны исчезнуть до декабря
19:39 Сбитая на ЕКАДе собака всё же нашлась
19:17 Режевской майнер заплатит миллионы за хитрость с электричеством
18:49 «Каменный город» появился в Доме генерала Качки в Екатеринбурге
18:39 На два месяца арестуют директора расчётного центра в Екатеринбурге
17:04 Аномальную жару до +38 °C прогнозируют в Свердловской области
16:51 Мальчика с тяжёлым перитонитом спасли в Свердловской области
16:29 В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
16:06 Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
15:36 Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы
15:34 Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
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