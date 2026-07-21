Свердловское МЧС отчиталось о паводковой обстановке на 25 июля





рассказали спасатели. «Спасатели организуют перевозку людей к месту работы и обратно, проводят подворовые обходы и оказывают адресную помощь. Жителям доставляются продуктовые наборы, бутилированная вода, а также выполняются запросы на доставку необходимых медикаментов и организация транспортного сообщения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Свердловской области от паводковых вод полностью освободились 60 жилых домов и 390 приусадебных участков в девяти населённых пунктах. Об этом сообщает региональное МЧС.Согласно ежедневной сводке, для изолированных территорий продолжают работать 13 лодочных переправ.Кроме того, по заявкам граждан организована просушка домов и откачка воды. За последние сутки специалисты откачали воду из пяти подвальных помещений, для этого было задействовано пять мотопомп. Всего с начала работ откачано 25 подвалов.По прогнозам, новых затоплений в текущие сутки не ожидается.К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено более 500 человек и 150 единиц техники. Мероприятие для возрастной категории 18+