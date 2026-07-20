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В Свердловской области резко вырос спрос на ремонт электроинструментов

17.01 Понедельник, 27 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Жители Свердловской области всё чаще ремонтируют электроинструменты вместо покупки новых. Наибольший рост спроса зафиксирован на восстановление штроборезов: количество обращений к мастерам увеличилось более чем вдвое по сравнению с летом 2025 года, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».

Спрос на ремонт шуруповёртов вырос на 43%, виброшлифовальных машин — на 29%, углошлифовальных машин, или болгарок, — на 26%. Реноваторы свердловчане стали ремонтировать на 12% чаще.

При этом в июне 2026 года чаще всего жители региона обращались к специалистам по поводу кондиционеров и сплит-систем. На них пришлось около 6% всех запросов в категории ремонта техники. В основном пользователям требовались заправка фреоном, чистка, обслуживание и диагностика оборудования.

Смартфоны и планшеты заняли второе место с долей около 3%. Чаще всего владельцы устройств искали мастеров для замены дисплеев, стёкол, динамиков и микрофонов.

Ещё 3% запросов пришлось на ремонт холодильников и морозильных камер. Основными причинами обращений стали диагностика, замена термостатов и компрессоров.

В пятёрку наиболее востребованных услуг также вошли ремонт стиральных и сушильных машин и диагностика телевизоров. У стиральных машин пользователи чаще всего меняли ТЭНы, ремонтировали или заменяли барабаны.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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15:32 Семеро детей заболели энтеровирусом в санатории Нижних Серёг
15:19 Корты для падела открыли на главной площади Екатеринбурга
15:00 Екатеринбуржцы пожаловались на нехватку велодорожек и воркаут-площадок
14:27 У 30 тысяч свердловчан во время диспансеризации выявили болезни сердца и сосудов
14:13 Дело скандального бенефициара управляющих компаний Старокожева передали в суд с новым обвинением
13:21 Свердловские легкоатлеты завоевали два золота и бронзу на чемпионате России
13:04 Подачу горячей воды отключили в части районов Екатеринбурга из-за последствий паводка
10:31 Здание Демидовского фонда в Екатеринбурге снова намерены реставрировать
09:39 Футбольный клуб «Урал» не смог обыграть слабейшую команду чемпионата ФНЛ
09:00 В крупной екатеринбургской компании по доставке воды решили перенести колл-центр после атаки на WВ
08:52 Режим ракетной опасности объявили в Свердловской области
19:51 В Верхней Пышме прошёл «Кубок Дружбы» между командами России и Беларуси
18:40 Жару до 38° и грозы прогнозируют в Свердловской области на новой неделе
18:14 Жителей Свердловской области предупредили о двухдневном смоге
17:48 В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали более 10 рейсов
17:05 «Полуголые красотки»: издание E1 раскритиковали за заголовок о легкоатлетках в Екатеринбурге
15:57 В филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах семь детей заразились энтеровирусной инфекцией
15:22 В Екатеринбурге музыкальный фонтан на Плотинке закрепили бетонными плитами вместо грузовиков
14:30 В Свердловской области за сутки освободились от воды более 200 жилых домов
13:47 Третий день подряд закрыты трассы для фур в Свердловской области
12:50 Водителей Екатеринбурга попросили проверить видеорегистраторы из-за поисков пенсионерки
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