В Свердловской области резко вырос спрос на ремонт электроинструментов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Жители Свердловской области всё чаще ремонтируют электроинструменты вместо покупки новых. Наибольший рост спроса зафиксирован на восстановление штроборезов: количество обращений к мастерам увеличилось более чем вдвое по сравнению с летом 2025 года, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».Спрос на ремонт шуруповёртов вырос на 43%, виброшлифовальных машин — на 29%, углошлифовальных машин, или болгарок, — на 26%. Реноваторы свердловчане стали ремонтировать на 12% чаще.При этом в июне 2026 года чаще всего жители региона обращались к специалистам по поводу кондиционеров и сплит-систем. На них пришлось около 6% всех запросов в категории ремонта техники. В основном пользователям требовались заправка фреоном, чистка, обслуживание и диагностика оборудования.Смартфоны и планшеты заняли второе место с долей около 3%. Чаще всего владельцы устройств искали мастеров для замены дисплеев, стёкол, динамиков и микрофонов.Ещё 3% запросов пришлось на ремонт холодильников и морозильных камер. Основными причинами обращений стали диагностика, замена термостатов и компрессоров.В пятёрку наиболее востребованных услуг также вошли ремонт стиральных и сушильных машин и диагностика телевизоров. У стиральных машин пользователи чаще всего меняли ТЭНы, ремонтировали или заменяли барабаны. Мероприятие для возрастной категории 18+