Паслер сообщил об отставке главы Первоуральска Игоря Кабца





написал глава региона в своих соцсетях. «Первоуральск – один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Кабца.По его словам, уже сегодня городская дума получит необходимые документы. После этого в Первоуральске запустится процесс назначения временно исполняющего обязанности, а позже изберут нового главу города. Мероприятие для возрастной категории 18+