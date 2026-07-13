Возрастное ограничение 18+

Паслер сообщил об отставке главы Первоуральска Игоря Кабца

13.31 Понедельник, 20 июля 2026
Фото со страницы Игоря Кабца
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Кабца.

«Первоуральск – один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством»,

написал глава региона в своих соцсетях.


По его словам, уже сегодня городская дума получит необходимые документы. После этого в Первоуральске запустится процесс назначения временно исполняющего обязанности, а позже изберут нового главу города.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Более тысячи участков подтопило в Свердловской области после сильных дождей
13 июля 2026
В Екатеринбург приехали «Касторы»
15 июля 2026
В Полевском после капремонта распахнула двери взрослая поликлиника
14 июля 2026
В Свердловской области приступили к разработке доктрины для поднятия рождаемости
18 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:22 Облсуд поставил точку в деле экс-сотрудника нижнетагильской ИК-12
16:00 В посёлке Большой Исток 17-летний подросток на «ИЖе» попал в ДТП
15:00 Спрос на ноутбуки и планшеты в Екатеринбурге растёт быстрее цен
14:45 Россельхознадзор опять не уведомили о поставке овощей в Екатеринбург
13:31 Паслер сообщил об отставке главы Первоуральска Игоря Кабца
13:19 Из-за шумных подростков в екатеринбургском дворе возбудили уголовное дело
12:24 Люди меньше доверяют брендам, скрывающим использование ИИ в рекламе
11:42 После гибели трёх человек в свердловском селе Курки возбудили уголовное дело
11:08 Прокуратура проверяет краснотурьинское предприятие в связи с гибелью работника
11:01 Граффити с изображением Николая Коляды спонтанно появилось в Екатеринбурге
10:31 Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
10:12 В Кабардино-Балкарии нашли тело упавшей с обрыва туристки из Свердловской области
09:42 Только 8% уральских компаний оказались готовы к аутичным сотрудникам
21:24 Туристка из Свердловской области погибла, упав с обрыва в Кабардино-Балкарии
18:18 Участок трассы М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре
17:29 МЧС вновь предупредило жителей Свердловской области о грозах, ливнях и сильном ветре
16:14 «Просят не поднимать шум»: СК проверит обрушение потолка в детском саду Камышлова
15:34 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и жара до 30°
14:42 Из Екатеринбурга появился ещё один прямой рейс в Абхазию
13:23 Пятая часть поставленных в Екатеринбург троллейбусов «Синара» простаивает на ремонте
13:17 Свердловская ЛДПР повторно выдвинула кандидатов в ЗакСО после отмены итогов первой конференции Москвой
13:09 Крыша в роддоме не выдержала после ливней в Каменске-Уральском, рожениц направят в Екатеринбург
12:39 4 дома освободились от воды, 41 затопило: паводковая ситуация в Свердловской области за сутки
11:37 В Свердловской области за сутки произошло восемь пожаров, три человека погибли
20:35 Каждый второй житель УрФО назвал доход главной причиной для подработки
18:58 В Екатеринбурге в ДТП с Porsche и Hyundai пострадали трое детей
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
16:22 Облсуд поставил точку в деле экс-сотрудника нижнетагильской ИК-12
16:00 В посёлке Большой Исток 17-летний подросток на «ИЖе» попал в ДТП
15:00 Спрос на ноутбуки и планшеты в Екатеринбурге растёт быстрее цен
14:45 Россельхознадзор опять не уведомили о поставке овощей в Екатеринбург
13:31 Паслер сообщил об отставке главы Первоуральска Игоря Кабца
13:19 Из-за шумных подростков в екатеринбургском дворе возбудили уголовное дело
12:24 Люди меньше доверяют брендам, скрывающим использование ИИ в рекламе
11:42 После гибели трёх человек в свердловском селе Курки возбудили уголовное дело
11:08 Прокуратура проверяет краснотурьинское предприятие в связи с гибелью работника
11:01 Граффити с изображением Николая Коляды спонтанно появилось в Екатеринбурге
10:31 Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
10:12 В Кабардино-Балкарии нашли тело упавшей с обрыва туристки из Свердловской области
09:42 Только 8% уральских компаний оказались готовы к аутичным сотрудникам
21:24 Туристка из Свердловской области погибла, упав с обрыва в Кабардино-Балкарии
18:18 Участок трассы М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре
17:29 МЧС вновь предупредило жителей Свердловской области о грозах, ливнях и сильном ветре
16:14 «Просят не поднимать шум»: СК проверит обрушение потолка в детском саду Камышлова
15:34 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и жара до 30°
14:42 Из Екатеринбурга появился ещё один прямой рейс в Абхазию
13:23 Пятая часть поставленных в Екатеринбург троллейбусов «Синара» простаивает на ремонте
13:17 Свердловская ЛДПР повторно выдвинула кандидатов в ЗакСО после отмены итогов первой конференции Москвой
13:09 Крыша в роддоме не выдержала после ливней в Каменске-Уральском, рожениц направят в Екатеринбург
12:39 4 дома освободились от воды, 41 затопило: паводковая ситуация в Свердловской области за сутки
11:37 В Свердловской области за сутки произошло восемь пожаров, три человека погибли
20:35 Каждый второй житель УрФО назвал доход главной причиной для подработки
18:58 В Екатеринбурге в ДТП с Porsche и Hyundai пострадали трое детей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK