Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

— написал мэр.

«Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры. <...> Призываю вас соблюдать осторожность, по возможности не приближаться к поврежденным конструкциям и линиям электропередач. Берегите себя и своих близких»,