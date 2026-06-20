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Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области
Фото разрушений и реакция властей
Фото: Россети, соцсети
Во второй половине дня в понедельник, 22 июня, на восточных склонах Среднего Урала наблюдалось непривычное погодное явление — огромный смерч. За считаные минуты ветер срывал кровли, выворачивал деревья с корнями и валил опоры линий электропередачи. Тысячи домов остались без света и без газа. К вечеру город перешёл в режим повышенной готовности, к ночи был введён режим ЧС, а губернатор отправил в Кушву комиссию во главе с профильным министром.
Собрали то, что подтверждено официально, по состоянию на начало суток 23 июня.
- Вечером 22 июня смерч прошёл по Кушве и задел соседние населённые пункты к востоку от неё в Свердловской области.
- По данным МЧС, повреждено более 90 кровель, повалено 25 деревьев и 9 опор ЛЭП, пострадали 7 автомобилей.
- Без электроснабжения остались тысячи частных домов — сначала называли цифру более 4 тысяч, затем более 5 тысяч.
- За медицинской помощью, по официальным данным, обратились 6 человек; погибших нет.
- В Кушве введён сначала режим повышенной готовности, затем и режим ЧС, открыт пункт временного размещения, газоснабжение временно отключено из соображений безопасности.
- Губернатор Денис Паслер направил в город комиссию во главе с министром строительства для оценки ущерба.
Сильный ветер в Свердловской области в этот день ждали: ещё накануне региональная подсистема РСЧС предупреждала о приближении опасных метеорологических явлений. Однако вряд ли жители ожидали увидеть огромную вращающуюся воронку, которая ничем не уступала американским торнадо — как по своему эффектному виду, так и по разрушительности.
Очевидцы успели снять движущийся столб на видео — кадры быстро разошлись по соцсетям и местным пабликам. На записях видно, как вихрь поднимает в воздух мусор, листы кровли и обломки построек. Сильнее всего, по предварительным данным, досталось улицам Первомайской и Коммуны: именно там зафиксированы самые серьёзные повреждения частных домов.
Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин подтвердил факт разрушений в своих соцсетях, назвав случившееся серьёзным испытанием для города. По его словам, все экстренные, коммунальные и дорожные службы сразу вышли на улицы.
По данным, которые приводят со ссылкой на наблюдения очевидцев и метеорологов, воронку сначала заметили в районе села Малая Лая к северо-западу от Нижнего Тагила. Набрав силу, вихрь сместился в сторону Кушвы — и именно здесь шторм нанёс максимальный урон.
Это был не изолированный удар по одному городу. Тот же грозовой фронт со шквалистым ветром, градом и ливнем прошёл по нескольким территориям центральной части Свердловской области. Без электричества, помимо Кушвы, на время остались жители Верхней Туры, посёлка Баранчинский, сёл Большая Лая и Малая Лая; в сводках упоминаются также Новая Ляля и Нижняя Тура. Позже шквальный ветер переместился на восток — сорвав крышу со здания торгового центра в Туринске.
Полную картину разрушений после смерча ещё предстоит посчитать — этим как раз занимается областная комиссия. Но первые официальные цифры уже есть.
По оперативным данным ГУ МЧС России по Свердловской области, ветром повреждено как минимум 97 кровель зданий. В ранних сводках того же вечера фигурировала цифра в 40 крыш — её затем уточнили в сторону увеличения, что обычно и происходит, когда спасатели обходят территорию по горячим следам. Серьёзнее всего пострадал частный сектор; местные жители рассказывают, что вихрь сносил даже балконы.
Проблема, которая коснулась наибольшего числа жителей — отключение электричества. Из-за обрыва проводов и падения опор ЛЭП без электроснабжения, по первым данным МЧС, остались более 4 тысяч частных домов, позже называлась цифра более 5 тысяч домовладений в Кушве и Баранчинском. Свердловский филиал «Россети Урал» перевели в особый режим работы, аварийные бригады приступили к восстановлению.
В ДИП Свердловской области также сообщили, что на восстановлении электроснабжения задействованы четыре бригады специалистов «Облкоммунэнерго» (18 человек).
По официальным данным МЧС, в городе зафиксировано падение 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи, повреждены 7 автомобилей. Пострадала и одна из автозаправочных станций. Кроме того, в частном секторе повредило газовые трубы — и газоснабжение в целях безопасности временно отключили.
По официальным данным департамента информационной политики Свердловской области, за медицинской помощью обратились15 человек, из них один был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте. Как минимум четверо госпитализированы в центральную городскую больницу Кушвы. Подчёркивается, что среди пострадавших нет несовершеннолетних, а данных о погибших не поступало. На место выехали специалисты Северного филиала Центра медицины катастроф.
В ликвидации последствий, по данным МЧС, задействованы более 40 человек и 15 единиц техники. Власти организовали подвоз питьевой воды и развернули пункт временного размещения для тех, чьи дома пострадали.
Изначально о введении режима повышенной готовности сообщил глава округа Михаил Слепухин. Однако позднее департамент информполитики Свердловской области проинформировал о введении на территории Кушвинского муниципального округа режима ЧС. Он вводится, чтобы быстрее справиться с последствиями, отмечают власти.
Реакция региональных властей последовала довольно быстро. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в Кушву специалистов профильных ведомств во главе с министром строительства Григорием Сургановым — им предстоит оценить масштаб ущерба и объём восстановительных работ, сообщили в департаменте информационной политики региона. Главам пострадавших территорий губернатор поручил оперативно разобрать повреждённые строения и заборы, расчистить дороги и восстановить электроснабжение. О выезде на место ЧС сообщил депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.
В первые часы стихию называли по-разному — и ураганом, и смерчем, и торнадо в Свердловской области. С терминологией помог определиться Гидрометцентр России: начальник отдела краткосрочных прогнозов Александр Голубев, изучив видео, заявил, что по области прошёл именно смерч, а не торнадо. Принципиальной разницы в природе явления, впрочем, нет.
Что касается причин, специалисты сходятся в общем: к образованию вихря привели резкие перепады направления и высоты ветра, спровоцировавшие вращение воздушных масс на фоне мощной грозовой облачности. Об этом, в частности, говорил сотрудник УрФУ Алексей Пулин.
Синоптики отмечают, что предсказать смерч за сутки или хотя бы за день практически невозможно — это локальное и кратковременное явление. По словам Александра Голубева, оценить вероятность можно лишь по прогнозу на ближайшие часы, а точно установить, где возникла воронка и какой она была силы, метеорологи могут зачастую только на следующий день, имея на руках фактические данные.
Смерчи на Урале — явление редкое, однако не уникальное. Так, в июне 2024 года в Свердловской области наблюдали слабые воронки в районе Нижнего Тагила и Верхних Серёг — тогда обошлось без пострадавших.
А в той же Кушве разрушительный смерч прошёл в начале июля 2019 года — тогда порывистый ветер валил деревья и уносил заборы, сорвал крыши четырёх частных домов, но столь сильных разрушений зданий, как сейчас, зафиксировано не было.
На Южном Урале история длиннее: климатологи вспоминают разрушительный смерч 1971 года у села Тюбук в Каслинском районе, а также вихри 1909, 1974 и 1991 годов. По данным метеослужб, в России смерчи периодически фиксируют на Урале, в Поволжье, Сибири и особенно на черноморском побережье Кавказа.
Так что нынешний смерч в Кушве — событие не первое в истории региона, однако беспрецедентное по силе и ущербу для Среднего Урала.
Один смерч ещё нельзя назвать тенденцией. Но всё больше специалистов говорят, что подобные явления на Урале перестают быть экзотикой.
Ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов предупредил: смерчи, подобные кушвинскому, могут стать для Урала частым явлением из-за потепления климата. Логика простая: чем теплее воздух у поверхности и чем резче контраст температур по высоте, тем больше энергии в атмосфере и тем выше вероятность мощных гроз с вихрями.
Синоптики склонны считать, что такой смерч в Кушве является сигналом к тому, что штормовые предупреждения стоит воспринимать всерьёз, что коммунальным и энергетическим службам региона нужен запас прочности на случай шквалов, а жителям — элементарные навыки поведения при сильном ветре. Уральская погода, к которой мы привыкли как к чему-то предсказуемому, похоже, оставляет за собой право удивлять.
За актуальной информацией о помощи, компенсациях и пункте временного размещения следует обращаться в администрацию Кушвинского муниципального округа и следить за официальными сообщениями местных властей и МЧС. Сообщить о нарушении электроснабжения и получить информацию о ходе восстановления можно по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), сообщили в «Россети Урал». Мероприятие для возрастной категории 18+
Собрали то, что подтверждено официально, по состоянию на начало суток 23 июня.
Главное
- Вечером 22 июня смерч прошёл по Кушве и задел соседние населённые пункты к востоку от неё в Свердловской области.
- По данным МЧС, повреждено более 90 кровель, повалено 25 деревьев и 9 опор ЛЭП, пострадали 7 автомобилей.
- Без электроснабжения остались тысячи частных домов — сначала называли цифру более 4 тысяч, затем более 5 тысяч.
- За медицинской помощью, по официальным данным, обратились 6 человек; погибших нет.
- В Кушве введён сначала режим повышенной готовности, затем и режим ЧС, открыт пункт временного размещения, газоснабжение временно отключено из соображений безопасности.
- Губернатор Денис Паслер направил в город комиссию во главе с министром строительства для оценки ущерба.
Что произошло в Кушве вечером 22 июня
Сильный ветер в Свердловской области в этот день ждали: ещё накануне региональная подсистема РСЧС предупреждала о приближении опасных метеорологических явлений. Однако вряд ли жители ожидали увидеть огромную вращающуюся воронку, которая ничем не уступала американским торнадо — как по своему эффектному виду, так и по разрушительности.
Видео: соцсети
Очевидцы успели снять движущийся столб на видео — кадры быстро разошлись по соцсетям и местным пабликам. На записях видно, как вихрь поднимает в воздух мусор, листы кровли и обломки построек. Сильнее всего, по предварительным данным, досталось улицам Первомайской и Коммуны: именно там зафиксированы самые серьёзные повреждения частных домов.
Дом на Коммуны, 118 оказался полностью разрушен. Фото: «Яндекс. карты» / телеграм-канал «Метеодневник»
Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин подтвердил факт разрушений в своих соцсетях, назвав случившееся серьёзным испытанием для города. По его словам, все экстренные, коммунальные и дорожные службы сразу вышли на улицы.
«Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры. <...> Призываю вас соблюдать осторожность, по возможности не приближаться к поврежденным конструкциям и линиям электропередач. Берегите себя и своих близких»,
— написал мэр.
Как развивалась непогода
По данным, которые приводят со ссылкой на наблюдения очевидцев и метеорологов, воронку сначала заметили в районе села Малая Лая к северо-западу от Нижнего Тагила. Набрав силу, вихрь сместился в сторону Кушвы — и именно здесь шторм нанёс максимальный урон.
Фото:«Россети Урал»
Это был не изолированный удар по одному городу. Тот же грозовой фронт со шквалистым ветром, градом и ливнем прошёл по нескольким территориям центральной части Свердловской области. Без электричества, помимо Кушвы, на время остались жители Верхней Туры, посёлка Баранчинский, сёл Большая Лая и Малая Лая; в сводках упоминаются также Новая Ляля и Нижняя Тура. Позже шквальный ветер переместился на восток — сорвав крышу со здания торгового центра в Туринске.
Какие разрушения зафиксированы
Полную картину разрушений после смерча ещё предстоит посчитать — этим как раз занимается областная комиссия. Но первые официальные цифры уже есть.
Фото:«Россети Урал»
По оперативным данным ГУ МЧС России по Свердловской области, ветром повреждено как минимум 97 кровель зданий. В ранних сводках того же вечера фигурировала цифра в 40 крыш — её затем уточнили в сторону увеличения, что обычно и происходит, когда спасатели обходят территорию по горячим следам. Серьёзнее всего пострадал частный сектор; местные жители рассказывают, что вихрь сносил даже балконы.
Кушва без света
Проблема, которая коснулась наибольшего числа жителей — отключение электричества. Из-за обрыва проводов и падения опор ЛЭП без электроснабжения, по первым данным МЧС, остались более 4 тысяч частных домов, позже называлась цифра более 5 тысяч домовладений в Кушве и Баранчинском. Свердловский филиал «Россети Урал» перевели в особый режим работы, аварийные бригады приступили к восстановлению.
Заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Фото: ДИП Свердловской области
В ДИП Свердловской области также сообщили, что на восстановлении электроснабжения задействованы четыре бригады специалистов «Облкоммунэнерго» (18 человек).
Поваленные деревья и разбитые машины
По официальным данным МЧС, в городе зафиксировано падение 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи, повреждены 7 автомобилей. Пострадала и одна из автозаправочных станций. Кроме того, в частном секторе повредило газовые трубы — и газоснабжение в целях безопасности временно отключили.
Фото: телеграм-канал «Метеодневник»
Пострадавших доставляют в Нижний Тагил
По официальным данным департамента информационной политики Свердловской области, за медицинской помощью обратились15 человек, из них один был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте. Как минимум четверо госпитализированы в центральную городскую больницу Кушвы. Подчёркивается, что среди пострадавших нет несовершеннолетних, а данных о погибших не поступало. На место выехали специалисты Северного филиала Центра медицины катастроф.
Спасатели выносят пострадавшего. Фото: МЧС
В ликвидации последствий, по данным МЧС, задействованы более 40 человек и 15 единиц техники. Власти организовали подвоз питьевой воды и развернули пункт временного размещения для тех, чьи дома пострадали.
Режим ЧС
Изначально о введении режима повышенной готовности сообщил глава округа Михаил Слепухин. Однако позднее департамент информполитики Свердловской области проинформировал о введении на территории Кушвинского муниципального округа режима ЧС. Он вводится, чтобы быстрее справиться с последствиями, отмечают власти.
Фото:«Россети Урал»
Реакция региональных властей последовала довольно быстро. Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в Кушву специалистов профильных ведомств во главе с министром строительства Григорием Сургановым — им предстоит оценить масштаб ущерба и объём восстановительных работ, сообщили в департаменте информационной политики региона. Главам пострадавших территорий губернатор поручил оперативно разобрать повреждённые строения и заборы, расчистить дороги и восстановить электроснабжение. О выезде на место ЧС сообщил депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.
Что известно о самом смерче: мнение метеорологов
В первые часы стихию называли по-разному — и ураганом, и смерчем, и торнадо в Свердловской области. С терминологией помог определиться Гидрометцентр России: начальник отдела краткосрочных прогнозов Александр Голубев, изучив видео, заявил, что по области прошёл именно смерч, а не торнадо. Принципиальной разницы в природе явления, впрочем, нет.
«Ηa видeο зaпeчaтлeн cмepч, a нe тοpнaдο, тaκ κaκ eгο в Ροccии нe бывaeт, вeдь этο aмepиκaнcκοe явлeниe. Cмepч οбpaзуeтcя в мοщнοм κучeвο-дοждeвοм οблaκe нa aтмοcфepнοм фpοнтe, a тοpнaдο - этο мοщный aтмοcфepный виxpь в видe вοpοнκи, κοтοpый фοpмиpуeтcя пpи οcοбοм cοчeтaнии κлимaтичecκиx уcлοвий, xapaκтepнοм в пepвую οчepeдь для CШΑ"»
— οбъяcнил cинοптиκ.
Что касается причин, специалисты сходятся в общем: к образованию вихря привели резкие перепады направления и высоты ветра, спровоцировавшие вращение воздушных масс на фоне мощной грозовой облачности. Об этом, в частности, говорил сотрудник УрФУ Алексей Пулин.
Синоптики отмечают, что предсказать смерч за сутки или хотя бы за день практически невозможно — это локальное и кратковременное явление. По словам Александра Голубева, оценить вероятность можно лишь по прогнозу на ближайшие часы, а точно установить, где возникла воронка и какой она была силы, метеорологи могут зачастую только на следующий день, имея на руках фактические данные.
Бывали ли подобные явления на Урале раньше?
Смерчи на Урале — явление редкое, однако не уникальное. Так, в июне 2024 года в Свердловской области наблюдали слабые воронки в районе Нижнего Тагила и Верхних Серёг — тогда обошлось без пострадавших.
А в той же Кушве разрушительный смерч прошёл в начале июля 2019 года — тогда порывистый ветер валил деревья и уносил заборы, сорвал крыши четырёх частных домов, но столь сильных разрушений зданий, как сейчас, зафиксировано не было.
Последствия урагана в Кушве 10 июля 2019 года. Фото: соцсети
На Южном Урале история длиннее: климатологи вспоминают разрушительный смерч 1971 года у села Тюбук в Каслинском районе, а также вихри 1909, 1974 и 1991 годов. По данным метеослужб, в России смерчи периодически фиксируют на Урале, в Поволжье, Сибири и особенно на черноморском побережье Кавказа.
Фото:«Россети Урал»
Так что нынешний смерч в Кушве — событие не первое в истории региона, однако беспрецедентное по силе и ущербу для Среднего Урала.
Почему экстремальная погода на Среднем Урале наблюдается всё чаще
Один смерч ещё нельзя назвать тенденцией. Но всё больше специалистов говорят, что подобные явления на Урале перестают быть экзотикой.
Ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов предупредил: смерчи, подобные кушвинскому, могут стать для Урала частым явлением из-за потепления климата. Логика простая: чем теплее воздух у поверхности и чем резче контраст температур по высоте, тем больше энергии в атмосфере и тем выше вероятность мощных гроз с вихрями.
Фото:«Россети Урал»
Синоптики склонны считать, что такой смерч в Кушве является сигналом к тому, что штормовые предупреждения стоит воспринимать всерьёз, что коммунальным и энергетическим службам региона нужен запас прочности на случай шквалов, а жителям — элементарные навыки поведения при сильном ветре. Уральская погода, к которой мы привыкли как к чему-то предсказуемому, похоже, оставляет за собой право удивлять.
Куда обращаться пострадавшим?
За актуальной информацией о помощи, компенсациях и пункте временного размещения следует обращаться в администрацию Кушвинского муниципального округа и следить за официальными сообщениями местных властей и МЧС. Сообщить о нарушении электроснабжения и получить информацию о ходе восстановления можно по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), сообщили в «Россети Урал». Мероприятие для возрастной категории 18+
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