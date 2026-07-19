Возрастное ограничение 18+
Из-за аномальной жары снизили скорость движения трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Максимальная скорость снижена у трамваев до 30 км/ч, у троллейбусов – до 35 км/с, подтвердили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Ограничение введено по инициативе главного ревизора ЕМУП «Гортранс» во избежание возможных инцидентов, связанных с деформацией путей и контактной сети.
Сегодня на улице Белореченской трамвай «80 лет Победы» сошёл с рельсов. Однако явилась ли причиной схода именно деформация путей, неизвестно.
В этом году в Екатеринбурге уже вводили ограничения на скорость трамваев и троллейбусов – но тогда это было вызвано аномальными холодами. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ограничение введено по инициативе главного ревизора ЕМУП «Гортранс» во избежание возможных инцидентов, связанных с деформацией путей и контактной сети.
Сегодня на улице Белореченской трамвай «80 лет Победы» сошёл с рельсов. Однако явилась ли причиной схода именно деформация путей, неизвестно.
В этом году в Екатеринбурге уже вводили ограничения на скорость трамваев и троллейбусов – но тогда это было вызвано аномальными холодами. Мероприятие для возрастной категории 18+
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