Возрастное ограничение 18+
Более 11 миллионов рублей обещают выделить на развитие СНТ в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга обещают выделить более 11 миллионов рублей на субсидии для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ города. Постановление уже подписал глава города Алексей Орлов.
Часть средств направят на противопожарные меры и ещё часть на ремонт линий электропередачи.
Также там подчеркивают, что в 2026 году был увеличен предельный объем совокупной поддержки одному получателю субсидий до 700 тысяч рублей.
Объявить начало конкурсного отбора на предоставление субсидий СНТ планируют в сентябре, а подвести итоги – в ноябре-декабре 2026 года. Ожидается, что субсидии получат не менее 30 СНТ. Мероприятие для возрастной категории 18+
Часть средств направят на противопожарные меры и ещё часть на ремонт линий электропередачи.
«На ремонт линий электропередачи выделено 7 500 000 рублей, на проведение противопожарных мероприятий – 4 086 000 рублей»,
– сообщается на официальном сайте города.
Также там подчеркивают, что в 2026 году был увеличен предельный объем совокупной поддержки одному получателю субсидий до 700 тысяч рублей.
Объявить начало конкурсного отбора на предоставление субсидий СНТ планируют в сентябре, а подвести итоги – в ноябре-декабре 2026 года. Ожидается, что субсидии получат не менее 30 СНТ. Мероприятие для возрастной категории 18+
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