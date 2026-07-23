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Более 11 миллионов рублей обещают выделить на развитие СНТ в Екатеринбурге

16.25 Суббота, 25 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Власти Екатеринбурга обещают выделить более 11 миллионов рублей на субсидии для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ города. Постановление уже подписал глава города Алексей Орлов.

Часть средств направят на противопожарные меры и ещё часть на ремонт линий электропередачи.

«На ремонт линий электропередачи выделено 7 500 000 рублей, на проведение противопожарных мероприятий – 4 086 000 рублей»,

сообщается на официальном сайте города.


Также там подчеркивают, что в 2026 году был увеличен предельный объем совокупной поддержки одному получателю субсидий до 700 тысяч рублей.

Объявить начало конкурсного отбора на предоставление субсидий СНТ планируют в сентябре, а подвести итоги – в ноябре-декабре 2026 года. Ожидается, что субсидии получат не менее 30 СНТ.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:00 В Екатеринбурге на станции Аппаратная загорелся вагон
17:52 Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение
17:43 Волонтёры и полиция два дня искали потерявшуюся в лесу жительницу Свердловской области
16:43 Два подростка пострадали в ДТП под Кировградом
16:25 Более 11 миллионов рублей обещают выделить на развитие СНТ в Екатеринбурге
16:11 Паслер сообщил о сбитом беспилотнике в Свердловской области
10:00 Беспилотную опасность объявили утром в субботу в Свердловской области
09:33 В Каменске-Уральском во время сплава по реке утонул мужчина
00:20 Инспектор ДПС спас тонущую девочку в Свердловской области
20:56 Знаменитый недострой на Ботанике уйдёт с молотка по решению суда
20:27 Две гигантские свалки под Краснотурьинском должны исчезнуть до декабря
19:39 Сбитая на ЕКАДе собака всё же нашлась
19:17 Режевской майнер заплатит миллионы за хитрость с электричеством
18:49 «Каменный город» появился в Доме генерала Качки в Екатеринбурге
18:39 На два месяца арестуют директора расчётного центра в Екатеринбурге
17:04 Аномальную жару до +38 °C прогнозируют в Свердловской области
16:51 Мальчика с тяжёлым перитонитом спасли в Свердловской области
16:29 В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
16:06 Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
15:36 Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы
15:34 Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
14:13 В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
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