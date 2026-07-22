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«Полуголые красотки»: издание E1 раскритиковали за заголовок о легкоатлетках в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Представительница бренда спортивного питания Kato Анна Козачук раскритиковала портал E1 после публикации новости о старте чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Поводом стал заголовок, в котором спортсменок назвали «полуголыми красотками».
Видео набрало около 150 тыс. просмотров.
Обсуждение развернулось не только под роликом бренда, но и в комментариях к самой новости на сайте, где часть читателей также выразила недовольство формулировкой заголовка.
Позже E1 изменил заголовок, заменив слово «полуголые» на «длинноногие».
Использование слова «красотки» и фотографий с акцентом на определенные части тела женщин издание практикует не впервые. Например, незадолго до новости о чемпионате России на сайте вышла публикация с заголовком: «Дождались! Красотки в купальниках захватили пляжи Екатеринбурга: показываем жаркие фото». Мероприятие для возрастной категории 18+
Видео набрало около 150 тыс. просмотров.
Я понимаю, что заголовки должны цеплять, но когда в центре внимания оказываются не труд, достижения и результаты спортсменок, а их внешность, то теряется сама суть спорта,
— рассказала Анна
Обсуждение развернулось не только под роликом бренда, но и в комментариях к самой новости на сайте, где часть читателей также выразила недовольство формулировкой заголовка.
Позже E1 изменил заголовок, заменив слово «полуголые» на «длинноногие».
Использование слова «красотки» и фотографий с акцентом на определенные части тела женщин издание практикует не впервые. Например, незадолго до новости о чемпионате России на сайте вышла публикация с заголовком: «Дождались! Красотки в купальниках захватили пляжи Екатеринбурга: показываем жаркие фото». Мероприятие для возрастной категории 18+
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