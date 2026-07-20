Возрастное ограничение 18+
Беспилотную опасность объявили утром в субботу в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В субботу, 25 июля, в 08.30 в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом говорится в рассылке МЧС.
Также о беспилотной опасности в своих соцсетях написал глава региона Денис Паслер.
Он также напомнил, что запрещено снимать работу ПВО, а также трогать обломки.
Кроме того, Росавиация сообщила о введении ограничений на приём и выпуск воздушных судов в Кольцово.
Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
Также о беспилотной опасности в своих соцсетях написал глава региона Денис Паслер.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета»,
– написал губернатор.
Он также напомнил, что запрещено снимать работу ПВО, а также трогать обломки.
Кроме того, Росавиация сообщила о введении ограничений на приём и выпуск воздушных судов в Кольцово.
Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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