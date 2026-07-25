Режим ракетной опасности объявили в Свердловской области

— сообщил губернатор Денис Паслер.

«В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.Напоминаю о действиях в случае объявления ракетной опасности.1️⃣Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!2️⃣Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.3️⃣Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.4️⃣Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.5️⃣ Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»