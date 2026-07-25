Возрастное ограничение 18+
Режим ракетной опасности объявили в Свердловской области
Фото: ДИП Свердловской области
Режим ракетной опасности ввели в Свердловской области, сообщили в МЧС и в официальных телеграм-каналах областных властей. В Екатеринбурге слышны сирены, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей.
Ракетная опасность также объявлена в соседнем Пермском крае. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
Напоминаю о действиях в случае объявления ракетной опасности.
1️⃣Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!
2️⃣Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.
3️⃣Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
4️⃣Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
5️⃣ Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»
Напоминаю о действиях в случае объявления ракетной опасности.
1️⃣Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!
2️⃣Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.
3️⃣Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
4️⃣Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
5️⃣ Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»
— сообщил губернатор Денис Паслер.
Ракетная опасность также объявлена в соседнем Пермском крае. Мероприятие для возрастной категории 18+
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