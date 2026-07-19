Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге музыкальный фонтан на Плотинке закрепили бетонными плитами вместо грузовиков
Фото: «Екатеринбург. Главное»
Музыкальный фонтан на Плотинке в Екатеринбурге, который ранее удерживали пять грузовиков, теперь закрепили с помощью 30 бетонных плит. Такое решение приняли из-за высокого уровня воды в реке Исеть, рассказали в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». Общий вес бетонных плит — 120 тонн.
Из-за аномальных дождей, повышения уровня воды и скорости течения в Исети подарок «Сбера» к трёхсотлетию Екатеринбурга, музыкальный фонтан, приходится удерживать, чтобы его не унесло течением к Каменному мосту на улице Малышева.
В мэрии посчитали, что конструкция фонтана несёт угрозу мосту, поэтому 2 июля для её удержания в Историческом сквере направили пять грузовиков муниципального учреждения «ВОИС».
Мероприятие для возрастной категории 18+
Из-за аномальных дождей, повышения уровня воды и скорости течения в Исети подарок «Сбера» к трёхсотлетию Екатеринбурга, музыкальный фонтан, приходится удерживать, чтобы его не унесло течением к Каменному мосту на улице Малышева.
В мэрии посчитали, что конструкция фонтана несёт угрозу мосту, поэтому 2 июля для её удержания в Историческом сквере направили пять грузовиков муниципального учреждения «ВОИС».
Мероприятие для возрастной категории 18+
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